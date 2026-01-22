El hallazgo del cuerpo sin vida del profesor Neill Felipe Cubides en Bogotá ha causado una profunda conmoción en la comunidad educativa y en la opinión pública nacional, especialmente luego de revelarse los escabrosos detalles del examen forense inicial.

Según un informe preliminar emitido por el Instituto de Medicina Legal, replicado por el diario El Tiempo, el cadáver del docente presentaba múltiples señales de violencia extrema que sugieren un ataque premeditado y de gran crueldad.

Los reportes periciales indican que el profesor fue víctima de una agresión multifactorial, encontrándose en su cuerpo diversas heridas provocadas por arma blanca, signos contundentes de asfixia mecánica y lesiones severas localizadas en la zona de la cabeza, lo que evidencia la sevicia con la que actuaron los responsables de este lamentable suceso.

La inspección técnica del cadáver, hecha por expertos en criminalística, permitió determinar que el docente del Externado fue sometido a un castigo físico considerable antes de fallecer.

Las heridas cortopunzantes halladas en su torso y extremidades indican una lucha previa, mientras que las marcas de asfixia sugieren que el victimario buscó silenciarlo de manera definitiva.

Por su parte, los traumatismos craneoencefálicos detectados señalan el uso de objetos contundentes, lo que refuerza la hipótesis de un crimen cometido con un alto grado de ensañamiento.

Estos hallazgos son piezas clave para que la Fiscalía General de la Nación pueda reconstruir la cronología de los hechos y establecer el móvil detrás de este asesinato que enluta a las instituciones académicas donde Cubides ejercía su labor.

El profesor de la Universidad Externado era reconocido por su dedicación y compromiso con la enseñanza, lo que hace que el ensañamiento descrito por los peritos resulte aún más incomprensible para sus colegas, estudiantes y familiares.

Las unidades de inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentran actualmente analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del hallazgo, buscando identificar a los sospechosos o vehículos involucrados en el traslado del cuerpo.

Además, se están revisando las comunicaciones personales del docente para determinar si había recibido amenazas previas o si existía algún conflicto personal que pudiera haber desencadenado este violento desenlace. La comunidad ha exigido celeridad en las investigaciones para evitar que este crimen quede en la impunidad.

Este caso pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los líderes sociales y educadores en las zonas urbanas del país. La complejidad de las heridas encontradas en el cuerpo de Neill Felipe Cubides obliga a los investigadores a considerar diversas líneas de acción, incluyendo el robo o un posible ajuste de cuentas de índole personal.

La recolección de pruebas de ADN en el sitio y el rastreo de huellas dactilares son procesos que se están llevando a cabo con rigurosidad técnica.

Mientras tanto, las instituciones educativas han organizado actos de homenaje para recordar el legado del profesor y pedir justicia ante este acto de barbarie que ha silenciado a una voz importante en la formación de las nuevas generaciones.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.