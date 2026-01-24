El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno colombiano está dispuesto a reunirse con Ecuador en medio de la tensión diplomática generada por la decisión ecuatoriana de imponer aranceles del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, a partir del 1 de febrero. A esa orden inicial, Colombia anunció aranceles recíprocos.

Sin embargo, el mandatario colombiano estableció como condición que el encuentro sirva para analizar y acordar una política bilateral de control de los puertos marítimos, con el fin de combatir el narcotráfico y el contrabando.

A través de su cuenta en X, Petro afirmó que los puertos de ambos países no pueden seguir siendo utilizados para la exportación de cocaína ni para el contrabando de insumos asociados al fentanilo.

Señaló que Colombia ha priorizado la seguridad en la frontera y en los puertos, y destacó la captura de varios líderes de organizaciones criminales ecuatorianas como muestra de ese esfuerzo.

El presidente también advirtió que el crecimiento de las rutas del narcotráfico por los puertos representa un problema grave de contrabando, que podría agravarse en el transporte de drogas hacia Estados Unidos.

En este contexto, informó sobre la instalación de un radar aéreo ultramoderno en Ipiales, Nariño, para detectar rutas ilegales.

El anuncio se produce luego de que Ecuador informara que no podrá asistir a la primera reunión propuesta por Colombia debido a compromisos con una misión de seguridad extranjera.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.