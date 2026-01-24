La tensión comercial con Ecuador encendió las alertas en el sector arrocero colombiano. En medio de este escenario, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) pidió al Gobierno Nacional la adopción inmediata de medidas de protección ante lo que considera un impacto directo y creciente sobre los productores del país.

A través de una comunicación dirigida a los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Agricultura y Desarrollo Rural, el gremio advirtió que las importaciones de arroz blanco provenientes de Ecuador —tanto legales como ilegales— están afectando de manera sensible la producción nacional.

La misiva, firmada por el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, plantea dos acciones concretas que, a juicio del gremio, deben implementarse con carácter urgente. La primera es la inclusión del arroz, de forma indefinida, dentro de las medidas de retaliación comercial que adopte Colombia frente a las recientes decisiones del gobierno ecuatoriano.

Qué pasará con el arroz ecuatoriano en Colombia

La segunda solicitud apunta al establecimiento de un puerto único de ingreso para el arroz importado. Según Fedearroz, esta medida permitiría un mayor control sobre las importaciones informales que ingresan por la frontera terrestre, las cuales evaden registros oficiales y representan riesgos sanitarios, además de facilitar prácticas asociadas al contrabando y al lavado de activos.

El gremio reiteró que la falta de controles efectivos podría profundizar la afectación económica sobre los arroceros colombianos, en un contexto ya marcado por la incertidumbre comercial y la presión sobre los precios internos.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.