El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo oficializó el listado de productos ecuatorianos que tendrán medidas arancelarias transitorias del 30 %, una decisión que marcará un nuevo capítulo en la relación comercial entre Colombia y Ecuador a partir del 1 de febrero de 2026.

De acuerdo con la comunicación del Gobierno, publicada por Caracol Radio, la medida cobija 23 partidas arancelarias y 73 subpartidas, todas correspondientes a productos originarios de Ecuador. En el listado aparecen bienes de alto movimiento comercial, como productos pesqueros, agrícolas, químicos, plásticos y manufacturas de metal, que en los últimos años han tenido un ingreso significativo al mercado colombiano.

Según las estimaciones oficiales, entre enero de 2023 y octubre de 2025 ingresaron a Colombia más de 683.000 toneladas de estos productos, volumen que fue uno de los factores analizados para adoptar la decisión. Entre los bienes que quedarán gravados con el nuevo arancel figuran fríjoles, arroz con cáscara, aceites de pescado, cacao en polvo y alcohol etílico, entre otros.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, explicó que Colombia mantiene sus compromisos comerciales dentro del marco de la Comunidad Andina (CAN), pero aclaró que la imposición del arancel del 30 % es una determinación unilateral del país. La funcionaria sostuvo que la medida busca atender consideraciones internas de mercado y producción, sin que ello implique un desconocimiento de los acuerdos regionales vigentes.

Desde la cartera de Comercio se recalcó que se trata de una medida transitoria, lo que abre la puerta a eventuales revisiones dependiendo del comportamiento del comercio bilateral y de los efectos que tenga la decisión sobre los sectores productivos nacionales.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.