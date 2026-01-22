El escenario comercial anda removido entre Ecuador y Colombia, pues desde este miércoles, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de tensiones fronterizas, ha impuesto un gravamen del 30 % a las importaciones colombianas. La guerra arancelaria se intensifica con una medida que Ecuador justifica ante la “falta de reciprocidad y acciones firmes” por parte del Gobierno colombiano en materia de seguridad fronteriza.

Un ministro bachiller reafirma la (¿pobre?) idea que hay en Gobierno Petro sobre el mérito

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación a pesar de un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales, mientras nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales vinculados al narcotráfico sin la cooperación de Colombia.” declara Noboa en un comunicado oficial.

Ciertos productos como la electricidad y los servicios de logística de hidrocarburos cuentan con un estatus especial y han sido excluidos del arancel del 30 %. Esta excepción es crucial dado que Ecuador se encuentra en medio de una crisis energética y Colombia es uno de sus mayores proveedores de electricidad.

La Ministra Ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, compartió la estrategia detrás de esta exclusión al anunciar que “la tarifa de transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), tendrá la reciprocidad recibida en el caso de la electricidad.”

El Gobierno colombiano no permaneció de brazos cruzados y prontamente impuso un propio arancel del 30 % para veinte productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica al país vecino. Estos sucesos han intensificado la ya delicada situación y marcan una directa represalia a las medidas ecuatorianas.

El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el cual tiene al Estado ecuatoriano como accionista mayoritario, es un actor importante en esta ecuación, dado que tiene una capacidad de 450.000 barriles por día. Adicionalmente, Ecuador tiene otro oleoducto mayoritariamente estatal con capacidad de 360.000 barriles por día. Estos oleoductos son vitales para el transporte del crudo y dada la alta dependencia de Ecuador en la importación de combustibles, las tarifas de transporte son críticas para su economía.

Este conflicto tiene un impacto directo, pero también colateral. Es de resaltar que Ecuador es el sexto comprador de exportaciones Colombianas y el segundo en exportaciones no minero-energéticas. Sectores como el plástico, pieza fundamental en la economía colombiana, están preocupados debido a los riesgos que este nuevo arancel impone al empleo y la capacidad exportadora de Colombia.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.