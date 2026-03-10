El Instituto colombiano de Medicina Legal dio a conocer este martes 10 de marzo la causa de muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, la mujer que perdió la vida tras un accidente en un tobogán en Chinácota, Norte de Santander.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “No tengas miedo”: últimas palabras que escuchó mujer que murió luego de lanzarse en tobogán)

La joven, de 29 años, se encontraba visitando un establecimiento turístico conocido como Entre Nubes, donde uno de los principales atractivos era un tobogán utilizado por visitantes que buscaban una experiencia recreativa con vista panorámica del lugar.

Según videos que circulan en redes sociales, la mujer se encontraba visitando el lugar con otras personas cuando decidió usar la atracción el pasado jueves 5 de marzo de 2026. Durante el descenso por el tobogán, perdió el control y salió del trayecto en una de las curvas, lo que provocó un fuerte impacto contra la estructura.

Lee También

Sus acompañantes escucharon gritos que alertaron a quienes se encontraban cerca, mientras el momento quedó registrado en un video difundido posteriormente en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL TIEMPO (@eltiempo)

¿Qué que murió muerte de mujer en tobogán en Chinácota?

Este martes 10 de marzo, el Instituto de Medicina Legal llevó a cabo los estudios forenses correspondientes para determinar las lesiones que provocaron su muerte. El dictamen concluyó que la víctima sufrió trauma intracraneal y trauma toracoabdominal cerrado, daños ocasionados por el fuerte impacto durante la caída.

Según el dictamen forense, la joven perdió la vida a causa de trauma intracraneal y trauma toracoabdominal cerrado, lesiones que sufrió durante la caída mientras utilizaba el tobogán instalado en un establecimiento turístico de la zona. Así lo reveló el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal citado por El Tiempo.

El accidente ocurrió frente a varios visitantes que estaban en el sitio y que intentaron auxiliarla tras escuchar los gritos luego de la caída. Aunque recibió primeros auxilios, las graves lesiones derivadas del golpe resultaron mortales.

Luego de los procedimientos legales, el cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes realizaron las honras fúnebres en la ciudad de Cúcuta, donde amigos y allegados le dieron el último adiós.

Clausuran tobogán luego de muerte de mujer en Norte de Santander

Después de lo ocurrido, la Alcaldía de Chinácota ordenó el cierre inmediato del tobogán en el que se presentó el accidente. Las autoridades indicaron que el establecimiento operaba la atracción sin contar con los permisos necesarios para este tipo de actividades.

El caso ahora es analizado por las autoridades competentes y la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer las condiciones en las que funcionaba la atracción y si se cumplieron los protocolos de seguridad turística exigidos para este tipo de instalaciones recreativas.

"A mi hijo me lo mataron"; madre de estudiante de la Universidad del Bosque hallado muerto

Janeth Martín, mamá del joven de 16 años Cristian Martín, hallado muerto en Gachancipá, habló con Bajo Sospecha y explicó qué fue lo que sucedió con su hijo, las hipótesis que tiene y los presuntos responsables