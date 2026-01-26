La Corte Suprema de Justicia interceptó por error una línea telefónica que estaba siendo utilizada por el presidente Gustavo Petro, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), detalla Semana.

La línea figuraba a nombre de otra persona, pero los investigadores detectaron que era usada por el mandatario, por lo que la escucha fue cancelada de manera inmediata y no tuvo validez probatoria, añade ese medio.

La investigación se centra en varios congresistas de la Comisión de Crédito Público que presuntamente habrían recibido contratos o dinero a cambio de apoyar las reformas impulsadas por el Gobierno.

Entre los parlamentarios interceptados figuran Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.

Según reveló la citada revista, muchos de ellos optaron por comunicarse a través de aplicaciones para evitar ser escuchados. Los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla destaparon la magnitud de la corrupción dentro de la UNGRD y cómo se habrían articulado presiones políticas para asegurar apoyos en el Congreso.

En ese contexto, surgió el hallazgo accidental de la línea usada por Petro. A diferencia de otros casos similares, la Corte actuó de forma inmediata para suspender la interceptación y dejó claro que cualquier diálogo captado carece de valor judicial.

