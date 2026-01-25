Así como Paloma Valencia sorprendió en el primer debate presidencial de 2026, otra de las figuras presentes llevó a cabo un movimiento que se salió del libreto dentro del tradicional formato.

Vicky Dávila respondió al tema sobre la seguridad y los problemas de las extorsiones en Colombia al sacar un cartel de ‘Se busca’ con las fotografías de delincuentes como alias ‘Chiquito malo’ o ‘Iván Márquez’, entre otros.

De hecho, anunció en el encuentro con El Tiempo, RCN y La FM que desde su primer día de ser elegida como presidenta empezaría una búsqueda por la captura de los mencionados y demás.

Lo cierto es que, al referirse a la manera para recuperar el control en los territorios a nivel nacional, aprovechó para cuestionar con dureza la gestión en el tema por parte de Gustavo Petro como mandatario.

“A Petro no lo podemos sacar en limpio, pues claro que se ha deteriorado la seguridad en este Gobierno y claro que teníamos problemas, pero se agravaron. Uno no puede decir a los colombianos sino recuperando la fuerza legítima del Estado que vamos a recuperar esa seguridad y yendo a los territorios”, aseguró.

Es importante darle seguimiento a las diferentes posturas de estas figuras de cara a las consultas interpartidistas el 8 de marzo de 2026, para quienes deseen inclinarse por alguno de estos candidatos.

Asimismo, resulta pertinente recordar que las elecciones presidenciales son el domingo 31 de mayo para la primera vuelta y, de ser necesario, el domingo 21 de junio en la segunda y definitiva vuelta.

¿Quiénes participarán en Gran Consulta por Colombia en marzo?

La consulta contará con nueve precandidatos principales, quienes participaron en ‘El Debate de la Gente’ transmitido por RCN. Ellos son:

Paloma Valencia.

Vicky Dávila.

Juan Manuel Galán.

David Luna.

Mauricio Cárdenas.

Juan Daniel Oviedo.

Aníbal Gaviria.

Juan Carlos Pinzón.

Enrique Peñalosa.

La consulta interpartidista de la coalición de centroderecha, que definirá al candidato presidencial único para las elecciones de 2026, se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026.

Esta fecha coincide con las elecciones legislativas para Congreso (Senado y Cámara), lo que busca maximizar la participación y el impacto de los votos. El mecanismo, impulsado por sectores opositores al gobierno actual, busca unificar fuerzas para competir con mayores posibilidades en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. El ganador obtendrá el aval formal para representar a esta alianza en la contienda nacional. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral han avalado el proceso, que se enmarca en el calendario electoral oficial. Expertos destacan que, al realizarse simultáneamente con las legislativas, podría beneficiar a candidatos con maquinaria política y votos de opinión.

¿Por qué son importantes las consultas interpartidistas en Colombia? Las consultas interpartidistas en Colombia representan un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia, ya que permiten que la ciudadanía participe directamente en la selección de los candidatos presidenciales de las grandes coaliciones. Su importancia radica en que democratizan el proceso de elección interna, restando poder a las cúpulas directivas de los partidos y otorgándoselo a los votantes. Este mecanismo garantiza que los aspirantes que lleguen a la primera vuelta electoral cuenten con una legitimidad popular previa, lo que fortalece sus propuestas y aumenta las posibilidades de éxito electoral al haber consolidado una base de apoyo sólida desde meses antes de la contienda definitiva. Desde una perspectiva estratégica, estas consultas funcionan como una “primera vuelta anticipada” que ayuda a medir la fuerza real de los diferentes sectores políticos en el territorio nacional. Al hacerse el mismo día que las elecciones de Congreso, fomentan una mayor participación ciudadana y permiten que los partidos optimicen sus recursos de campaña al unificar esfuerzos bajo un solo nombre. Además, este proceso ayuda a reducir la fragmentación política, obligando a los movimientos con afinidades programáticas a dialogar y construir acuerdos sólidos sobre temas críticos como la economía, la seguridad y las políticas sociales, lo que resulta en programas de gobierno más coherentes y estructurados para el electorado. Otro factor relevante es la financiación y visibilidad que estas jornadas otorgan. El Estado, a través de la Registraduría Nacional, garantiza la logística y el acceso a los medios, permitiendo que las ideas de los precandidatos lleguen a todos los rincones del país con plenas garantías de transparencia.

