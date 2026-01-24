La más reciente encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica, revelada por El Tiempo, muestra a Cepeda, candidato del Pacto Histórico, como el primero en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026, con un 33,6 %.

Le sigue Abelardo De la Espriella, candidato de derecha que irá por firmas, con 18,2 %. Más atrás aparecen Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 6,9 %; Vicky Dávila, con 4,1 %; y Sergio Fajardo, con 3,9 %.

El sondeo se realizó entre el 14 y el 22 de enero de 2026, mediante 4.245 encuestas presenciales en 83 municipios del país. La medición recoge el clima político posterior a hechos recientes como el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En los escenarios de segunda vuelta, Cepeda vencería a todos sus posibles contendores, aunque en todos los casos se destaca un alto porcentaje de indecisos, cercano al 25 %, que podría inclinar los resultados finales.

Frente a De la Espriella, Cepeda obtendría 39,4 %, contra 33,9 % del abogado. En cuanto a las consultas interpartidistas, el Frente Amplio (izquierda) concentra la mayor intención de participación.

En la consulta de centro-derecha la intención de voto la lidera Paloma Valencia, mientras que en la del Pacto Histórico y movimientos afines, Iván Cepeda arrasa con más del 84 % del respaldo.

MOE hace una advertencia a Iván Cepeda

La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que Iván Cepeda podría no estar habilitado para participar en la consulta del Frente Amplio prevista para el 8 de marzo de 2026.

Según explicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, existen dudas jurídicas porque Cepeda habría participado previamente en una consulta cuando el Pacto Histórico aún no estaba constituido como un partido unitario, lo que algunos interpretan como una consulta interpartidista.

La ley electoral prohíbe que un candidato participe en más de una consulta interpartidista, por lo que su presencia en la de marzo quedaría en entredicho. Muñoz señaló que una situación similar ocurre con Daniel Quintero, quien, aunque sostiene que no participó formalmente en una consulta, quedó inscrito y tuvo dificultades con la Registraduría.

En cualquier caso, aclaró que la decisión final corresponde al Consejo Nacional Electoral, que será la autoridad encargada de definir si Cepeda puede o no competir en la consulta.

Ante este escenario, Cepeda denunció que existe una estrategia para impedir su participación y afirmó que una eventual exclusión vulneraría los derechos de quienes lo respaldaron en la consulta de octubre.

Mientras se resuelve el debate jurídico, el proceso del Frente Amplio avanza con otros elementos clave, como posibles impugnaciones, avales partidistas y la definición de nuevos aspirantes.

Entre tanto, Cepeda ya inició su campaña con recorridos regionales y un discurso político enfocado en temas internacionales y de soberanía.

Encuestas de RCN y Semana muestran panorama de elecciones 2026

La carrera presidencial rumbo a las elecciones de 2026 muestra un escenario cambiante, según recientes encuestas difundidas por distintos medios.

Un primer sondeo de AtlasIntel para la revista Semana señala a Abelardo De la Espriella como líder en intención de voto con el 28 %, ubicándose como el principal contradictor del proyecto político del presidente Gustavo Petro, representado en esta contienda por Iván Cepeda.

De la Espriella supera a Cepeda por 1,5 puntos porcentuales y deja muy rezagado a Sergio Fajardo, con una diferencia superior a 18 puntos. Este resultado coincide con la aparición de De la Espriella en la portada de Semana, interpretada por analistas como una señal de consolidación política.

Sin embargo, una encuesta posterior realizada por Noticias RCN junto a la firma española GAD3 muestra un panorama distinto.

En este sondeo, Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 30 %, seguido por Abelardo De la Espriella con el 22 % y Paloma Valencia con el 3 %. El voto en blanco alcanza el 5 %, mientras que un alto porcentaje de encuestados se reparte entre opciones minoritarias, indecisos y quienes no votarían por ninguno.

La encuesta refleja una alta fragmentación del electorado y un escenario aún abierto, a pocos meses de las consultas y definiciones clave del proceso electoral.

