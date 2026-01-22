David Luna lanzó oficialmente su campaña presidencial en Bogotá en el marco de la Gran Consulta por Colombia, con un mensaje centrado en la unidad, el trabajo en equipo y el cambio en el tono del debate político.

Afirmó que de esta consulta saldrá el próximo presidente del país y expresó su intención de ganar el respaldo ciudadano, aunque subrayó que, de no lograrlo, hay otros ocho candidatos preparados para gobernar colectivamente.

Para Luna, el proceso no se trata de ambiciones individuales, sino de construir una propuesta conjunta para Colombia. El salto en paracaídas con el que inició su campaña representó su decisión de “lanzarse por Colombia” acompañado de un equipo diverso y sólido.

Con este acto, buscó enviar un mensaje claro: el país no necesita liderazgos solitarios ni proyectos personalistas, sino una forma de gobernar basada en la cooperación, la experiencia y la capacidad de unir a una nación fragmentada.

Luna explicó que la puesta en escena también tuvo como objetivo llamar la atención sobre lo esencial: promover ideas, soluciones y un debate público menos confrontacional.

Señaló que, así como su lanzamiento requirió coordinación y confianza entre muchas personas, Colombia solo podrá avanzar si se gobierna en equipo.

El inicio de su campaña deja como mensaje central que su propuesta va más allá de una candidatura individual y se presenta como un esfuerzo colectivo para sacar adelante al país.

