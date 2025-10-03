Con el espíritu creativo que ha rodeado su campaña, el precandidato David Luna nuevamente llamó a la unidad y al diálogo de cara a las elecciones que se vienen en los próximos meses en Colombia.

Esta vez, presentó una nueva valla en la que aparecen, frente a frente, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, acompañados de una frase contundente: “Lo mínimo es hablar”.

Según se explicó en la presentación de la valla, la pretensión de Luna es enviar un mensaje claro: la nueva generación de líderes políticos y de quienes aspiran a la presidencia no tiene por qué cargar con las peleas del pasado. Según él, Colombia necesita dejar atrás la confrontación personal entre expresidentes y enfocarse en los verdaderos problemas que hoy tienen a la nación en crisis.

Esta pieza de la campaña ha sido exaltada en redes sociales. Uno de los que exaltó el gesto fue Daniel Samper Ospina, que compartió la valla a través de sus redes sociales.

