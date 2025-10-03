Con el espíritu creativo que ha rodeado su campaña, el precandidato David Luna nuevamente llamó a la unidad y al diálogo de cara a las elecciones que se vienen en los próximos meses en Colombia.
Esta vez, presentó una nueva valla en la que aparecen, frente a frente, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, acompañados de una frase contundente: “Lo mínimo es hablar”.
Según se explicó en la presentación de la valla, la pretensión de Luna es enviar un mensaje claro: la nueva generación de líderes políticos y de quienes aspiran a la presidencia no tiene por qué cargar con las peleas del pasado. Según él, Colombia necesita dejar atrás la confrontación personal entre expresidentes y enfocarse en los verdaderos problemas que hoy tienen a la nación en crisis.
“Las peleas del pasado no pueden seguir marcando el futuro. Los que estamos buscando la presidencia no tenemos por qué cargar esas heridas. No se amen, no sean los mejores amigos, pero por el bien de Colombia les digo: Lo mínimo es hablar. En mi cabeza no existe ni ‘santista guerrillero’, ni ‘uribista paraco’, con ambos trabajaremos por el país. El verdadero enemigo es el narcotráfico, el Pacto de la Picota y un gobierno que claramente quiere ausencia de instituciones y caos”, sentenció Luna.Lee También
(Vea también: Luna coge fuerza entre candidatos de centro y supera a Fajardo y C. López, en ‘ranking’ digital)
Esta pieza de la campaña ha sido exaltada en redes sociales. Uno de los que exaltó el gesto fue Daniel Samper Ospina, que compartió la valla a través de sus redes sociales.
Esta es la publicación:
Buenísima, @lunadavid…
¿Qué opinan? pic.twitter.com/fDkJY8U6Ub
— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) October 3, 2025
