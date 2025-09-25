Escrito por:  Redacción Nación
Sep 25, 2025 - 1:16 pm

Los resultados del ‘ranking’ digital hecho por la firma Analizar & Lombana se conocieron recientemente y, por lo menos en Internet, muestra una ventaja del exministro David Luna frente a sus otros compañeros que hacen campaña con el rótulo de representar a las personas que tienen una tendencia política de centro.

El estudio midió el impacto digital de los principales candidatos en Colombia y no se llevó a cabo con la misma metodología de una encuesta tradicional. En este caso, se trata de un “ranking digital con inteligencia artificial, que cuenta con 10 criterios y 4 ejes de análisis para entregar comparativos entre candidatos, gobernantes y comprensiones sobre comportamiento electoral a partir de la emocionalidad que se vive en las redes sociales y el mundo digital”, describe la firma.

El estudio se llevó a cabo entre el 14 y el 23 de septiembre de este año, con un alcance de 66 millones de interacciones en redes sociales.

Candidatos de centro en Colombia, según ‘ranking’ digital a septiembre de 2025

Según el estudio, basado en un modelo propio de análisis digital, los candidatos de centro están en las siguientes posiciones:

  1. David Luna: 40 %
  2. Sergio Fajardo: 39,3 %
  3. Claudia López: 13,9 %
  4. Juan Manuel Galán: 12 %

Desde hace varios meses, también exsenador David Luna emprendió su campaña a la presidencia con el rótulo de independencia y con ideas basadas en unidad, no peleas y solución a los problemas que dejará el Gobierno actual.

Su principal desafío será convertir su trayectoria técnica y su discurso moderado en una propuesta que movilice a las masas y que resuene en un país polarizado.

Abelardo de la Espriella supera a Quintero y a Cabal en ‘ranking’ digital

Teniendo en cuenta todas las corrientes políticas y partidos, la medición arroja que el gran ganador —en lo digital— es el abogado Abelardo de la Espriella, seguido por Daniel Quintero, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila.

Así quedó el top 10 del análisis digital publicado:

  1. Abelardo de la Espriella: 34 %
  2. Daniel Quintero: 29 %
  3. María Fernanda Cabal: 14,6 %
  4. Vicky Dávila: 12,2 %
  5. David Luna: 11,8 %
  6. Miguel Uribe Londoño: 11,7 %
  7. Germán Vargas Lleras: 10,8 %
  8. Sergio Fajardo: 10,7 %
  9. Iván Cepeda: 9,7 %
  10. Roy Barreras: 8,5 %

Estas son algunas impresiones que dejó este ‘ranking’ entre opinadores y analistas de redes sociales:

 

