Los resultados del ‘ranking’ digital hecho por la firma Analizar & Lombana se conocieron recientemente y, por lo menos en Internet, muestra una ventaja del exministro David Luna frente a sus otros compañeros que hacen campaña con el rótulo de representar a las personas que tienen una tendencia política de centro.

El estudio midió el impacto digital de los principales candidatos en Colombia y no se llevó a cabo con la misma metodología de una encuesta tradicional. En este caso, se trata de un “ranking digital con inteligencia artificial, que cuenta con 10 criterios y 4 ejes de análisis para entregar comparativos entre candidatos, gobernantes y comprensiones sobre comportamiento electoral a partir de la emocionalidad que se vive en las redes sociales y el mundo digital”, describe la firma.

El estudio se llevó a cabo entre el 14 y el 23 de septiembre de este año, con un alcance de 66 millones de interacciones en redes sociales.

Candidatos de centro en Colombia, según ‘ranking’ digital a septiembre de 2025

Según el estudio, basado en un modelo propio de análisis digital, los candidatos de centro están en las siguientes posiciones:

David Luna: 40 % Sergio Fajardo: 39,3 % Claudia López: 13,9 % Juan Manuel Galán: 12 %

Desde hace varios meses, también exsenador David Luna emprendió su campaña a la presidencia con el rótulo de independencia y con ideas basadas en unidad, no peleas y solución a los problemas que dejará el Gobierno actual.

Su principal desafío será convertir su trayectoria técnica y su discurso moderado en una propuesta que movilice a las masas y que resuene en un país polarizado.

Abelardo de la Espriella supera a Quintero y a Cabal en ‘ranking’ digital

Teniendo en cuenta todas las corrientes políticas y partidos, la medición arroja que el gran ganador —en lo digital— es el abogado Abelardo de la Espriella, seguido por Daniel Quintero, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila.

Así quedó el top 10 del análisis digital publicado:

Abelardo de la Espriella: 34 % Daniel Quintero: 29 % María Fernanda Cabal: 14,6 % Vicky Dávila: 12,2 % David Luna: 11,8 % Miguel Uribe Londoño: 11,7 % Germán Vargas Lleras: 10,8 % Sergio Fajardo: 10,7 % Iván Cepeda: 9,7 % Roy Barreras: 8,5 %

Estas son algunas impresiones que dejó este ‘ranking’ entre opinadores y analistas de redes sociales:

Esto NO es una encuesta, es un “ranking digital con inteligencia artificial, que cuenta con 10 criterios y 4 ejes de análisis para entregar comparativos entre candidatos, gobernantes y comprensiones sobre comportamiento electoral a partir de la emocionalidad que se vive en las… pic.twitter.com/3eYOspeWaB — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 25, 2025

Interesante ejercicio, innovador y con potencial. Sin embargo, y a pesar del ‘disclaimer’, no tiene en cuenta que un alto porcentaje de las interacciones no es auténtico, ya sea por granjas de clics o por granjas de bots. Desde mi observación (sin uso de IA), sospecho que los… — Mauricio Jaramillo Marín (@MauricioJaramil) September 25, 2025

