En medio de los escándalos en la política de Colombia, un vergonzoso episodio se vivió en las calles de Duitama durante la visita de Paloma Valencia para promover su campaña a la presidencia.

Lo cierto es que candidata presidencial por el Centro Democrático solo pudo recorrer dos cuadras del mencionado municipio de Boyacá, antes de que enfrentamientos entre seguidores de Gustavo Petro y de Álvaro Uribe la obligaran a buscar refugio, según contó Noticias Duitana

El medio mostró en video un fragmento del breve recorrido de Valencia, en lo que se notan que son los ánimos caldeados de ambas partes en las calles, a pesar de la presencia de las autoridades.

El mencionado medio de comunicación boyacense afirmó que la candidata presidencial “tuvo que resguardarse en un establecimiento comercial de la Calle 16 (ver mapa)”, todo debido a los enfrentamientos entre simpatizantes de Gustavo Petro y Álvaro Uribe.



El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que el año pasado se presentó el atentado en contra del entonces precandidato Miguel Uribe Turbay, que falleció debido a ese ataque en las calles de Bogotá.

A pesar de estos hechos marcados por la violencia en la época electoral, que este año tiene en marzo las votaciones por el Congreso y en mayo la primera vuelta presidencial, la reacción de uno de los hombres claves en este caso pasó por alto el incidente.

Álvaro Uribe publicó después de esa situación un agradecimiento a Duitama, sin hacer referencia específica al incidente en el que estuvo involucrada la representante del partido político que él lidera.

Esta fue la publicación del exmandatario de Colombia:

Gracias Duitama pic.twitter.com/hgQdEQvNi6 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 21, 2026

Todo este contexto marca una alerta para las autoridades de cara a las situaciones de orden público y la reacción pertinente para evitar que pasen a mayores, como sucedió recientemente.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que se celebrará la primera vuelta oficial.

De acuerdo con el marco legal y el calendario preliminar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta jornada es fundamental para el futuro democrático del país, ya que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del actual mandatario para el periodo constitucional 2026 a 2030.

La organización de este proceso electoral comienza formalmente un año antes con la apertura de la inscripción de cédulas tanto en el territorio nacional como en los consulados de Colombia en el exterior.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta en la jornada de mayo, es decir, la mitad más uno de los votos válidos, se realizará una segunda vuelta electoral.

Esta votación definitiva está programada para el domingo 21 de junio de 2026. En esta instancia final solo participarán las dos candidaturas que hayan alcanzado las mayores votaciones en la primera vuelta.

Este sistema de doble vuelta garantiza que quien asuma la jefatura de Estado cuente con un respaldo mayoritario sólido y una legitimidad democrática robusta frente a la ciudadanía y la comunidad internacional.

Es importante que los electores tengan presente que las fechas del calendario electoral son inamovibles y están sujetas a la supervisión del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.

Estas entidades se encargan de garantizar la transparencia, el preconteo y los escrutinios oficiales. Además, semanas antes de las presidenciales, en marzo de 2026, se harán las elecciones legislativas para conformar el nuevo Congreso de la República.

