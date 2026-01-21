Luego de que estalló el escándalo por títulos irregulares para funcionarios en la Fundación San José, el Ministerio de Educación emitió un comunicado para exponer los pasos que ha tomado frente al asunto desde hace varias semanas.

“El pasado 10 de noviembre del año de 2025, el Ministerio de Educación Nacional en el marco de las funciones que le otorga la Ley 1740, apertura proceso de investigación contra la Fundación de Educación Superior San José, directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, indicó en un comunicado.

Si bien la entidad señaló en el documento que el “proceso se fundamentó en diferentes requerimientos y visitas que el Ministerio adelantó en el año 2025”, este seguimiento salió a flote en medio de las controversiales revelaciones sobre los grados para algunos funcionarios del Gobierno Petro.

Lo cierto es que se indicó que desde la fecha antes mencionada se ha adelantado la etapa de inspección y vigilancia, de acuerdo con el proceso y los tiempos establecidos por la ley. Sobre eso, surgió una advertencia.

“Una vez surtida esta etapa, se dará a conocer el pronunciamiento oficial de los resultados, así como, las decisiones que se desprenderán al respecto”, aseveró el Ministerio de Educación en el documento.

De hecho, la entidad resaltó que tiene el apoyo del grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia para ejecutar las revisiones pertinentes que los lleven a determinar acciones en materia preventiva que sean conducentes para garantizar la adecuada continuidad de la prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad, después de todo el escándalo que se ha presentado.

“Es necesario resaltar que todas las actuaciones administrativas efectuadas por el Ministerio de Educación Nacional obedecen a los preceptos legales y constitucionales, así pues, esta entidad al tomar las decisiones respectivas en el marco de procesos sancionatorios o en la adopción de medidas preventivas o de vigilancia especial, se basa en el debido proceso establecido en la Constitución Política de Colombia y las leyes correspondientes”, señaló.

¿Quién es encargado de los títulos universitarios en Colombia?

El Ministerio de Educación aclaró frente a la expedición de los títulos profesionales en Colombia que es una función que recae exclusivamente en las Instituciones de Educación Superior en el marco del principio constitucional de la autonomía, debiendo garantizar la aplicación de las normas internas expedidas para tal fin, así como, también la normatividad de orden legal.

La entidad señaló que no tiene competencias en la expedición de los títulos, ni hace parte del proceso formativo respectivo, por lo que las competencias de inspección y vigilancia se vienen adelantando con independencia de las manifestaciones públicas conocidas de diferentes actores. Asimismo, se refirió a su relación con la institución cuestionada.

“Se precisa que el Ministerio no presenta ningún vínculo o relación contractual con la Fundación Universitaria San José; así mismo, expresamos nuestro rechazo a cualquier aseveración que busque comprometer o relacionar el nombre del Ministerio de Educación Nacional en actividades ilícitas relacionadas con la expedición de títulos”, indicó en el comunicado.

El tema, en el que figuras como Juliana Guerrero han quedado involucradas, ha sido foco de polémica a nivel nacional debido a las irregularidades en las que algunos funcionarios del Gobierno Petro quedaron bajo la lupa de la opinión público, en medio de la sorpresa para propios y extraños por las revelaciones que cada vez más salen a flote sobre el tema.

