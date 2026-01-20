Abelardo de la Espriella se plantó luego de las encuestas en las que aparece en el segundo lugar para las elecciones de 2026 por la presidencia de Colombia, solo superado por Iván Cepeda en el porcentaje.

Sigue a PULZO en Discover

Lo cierto es que se les plantó a aquellos que no lo apoyan en esa contienda electoral al decirles que puede que los guste como habla, se viste y que no compartan sus ideas, pero afirmó que es el único capaz de derrotar al candidato de izquierda en las urnas.

“Lo que viene es una batalla muy dura y difícil para definir entre la democracia y el comunismo. Yo voy a defender a muerte tus libertades y derechos, así no pienses como yo y les voy a traer prosperidad y seguridad a todos los colombianos”, aseguró en video publicado en su cuenta personal de Instagram.

El ahora candidato presidencial tiene todavía un largo camino por recorrer si se tiene en cuenta que el panorama puede cambiar en las consultas interpartidistas de marzo, aunque ahora es uno de los sólidos en los sondeos.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella Otero es un abogado, columnista y empresario colombiano, reconocido por ser el fundador y director general de la firma De la Espriella Lawyers. Nacido en Montería en 1978, ha consolidado una carrera mediática y controvertida, especializándose en derecho penal y consultoría estratégica.

A lo largo de su trayectoria, se ha consolidado como uno de los litigantes más mediáticos y controvertidos del país, representando a figuras de alto perfil en ámbitos políticos y empresariales.

Su formación académica incluye un título de abogado de la Universidad Sergio Arboleda, además de estudios especializados en derecho penal y administrativo. Se le identifica frecuentemente por su defensa de posturas políticas de derecha y su cercanía con sectores del uribismo.

Su carrera despegó al liderar procesos judiciales de gran impacto nacional, lo que le permitió fundar una de las firmas legales más prósperas de Colombia.

Más allá del derecho, De la Espriella ha diversificado sus actividades hacia el mundo de los negocios, lanzando su propia línea de ropa, vinos y productos gastronómicos bajo un sello personal que promueve un estilo de vida sofisticado. También ha incursionado en la música como cantante y es un columnista recurrente en portales de opinión, donde suele generar intensos debates por su estilo directo y crítico.

A pesar de su éxito comercial, ha enfrentado diversas polémicas relacionadas con la naturaleza de sus representados y sus fuertes enfrentamientos con contradictores políticos en redes sociales. Actualmente, desarrolla gran parte de su actividad empresarial desde los Estados Unidos, manteniendo una presencia constante en el panorama público colombiano.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia están programadas para realizarse el domingo 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta. Esta jornada democrática es esencial para el país, ya que los ciudadanos elegirán al sucesor del actual mandatario para el periodo constitucional que comprende desde agosto de 2026 hasta agosto de 2030.

De acuerdo con la normativa vigente, si ninguno de los candidatos inscritos logra obtener la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos válidos, se procederá obligatoriamente a una segunda vuelta electoral.

La fecha estipulada para esta eventual segunda vuelta es el domingo 21 de junio de 2026. En esta instancia final, solo participarán los dos aspirantes que hayan obtenido las mayores votaciones en la jornada inicial de mayo. Este sistema de doble vuelta asegura que el presidente electo cuente con un respaldo mayoritario sólido para ejercer su mandato.

Es fundamental que los votantes tengan en cuenta que estas fechas son fijadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que coordina toda la logística y el censo electoral en el territorio nacional y en el exterior.

La organización del proceso electoral comenzará formalmente meses antes con la inscripción de cédulas y la definición de los puestos de votación. Los colombianos residentes en el extranjero también podrán participar, usualmente durante una semana previa a la fecha principal.

* Pulzo.com se escribe con Z