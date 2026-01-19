El cabeza a cabeza entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella por las elecciones presidenciales abrió paso a un nuevo choque entre dos de las figuras más representativas de la política colombiana.

Gustavo Petro no pasó por alto un comentario hecho por el exmandatario Álvaro Uribe Vélez acerca la manera en la que se viene esa contienda electoral en los próximo meses,

“Aquí hay que combatir a Petro y a Cepeda, pero hay que apoyar al pueblo colombiano”, indicó el expresidente en un evento del Centro Democrático, que replicó esa declaración desde la cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter).

El presidente de Colombia, que pulló a Luis Carlos Vélez en ese mismo espacio digital, salió al paso con una respuesta que sacó chispas sobre Uribe, en medio de un tira y afloje entre ambos.

“¿Combatir con los nacoparamilitares? A mí se me derrota con argumentos, no con armas de combate. Cambie su parapensamiento y hablamos”, le contestó el mandatario en esa red social.

Si bien esta no es la primera vez que hay un cruce de palabras por las diferencias políticas, esto sirve para entender cómo se encamina este rumbo para las elecciones presidenciales de 2026.

¿Combatir con los nacoparamilitares? A mí se me derrota con argumentos, no con armas de combate. Cambie su parapensamiento y hablamos https://t.co/KbVXySjDFG — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 19, 2026

A pesar de que Petro no ha expuesto su preferencia, la similitud ideológica con Cepeda lleva a que se suponga afinidad de cara a las votaciones.

¿Quién es Iván Cepeda?

Iván Cepeda Castro es un destacado defensor de derechos humanos, filósofo y político colombiano, quien actualmente se desempeña como Senador de la República por la coalición del Pacto Histórico y es candidato presidencial de la misma.

Nacido en Bogotá en 1962, su trayectoria ha estado marcada por la búsqueda de justicia y la defensa de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es hijo del asesinado líder político de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, un suceso que influyó profundamente en su activismo y en su compromiso con la memoria histórica a través de la creación del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.

Durante su carrera legislativa, que inició en la Cámara de Representantes en 2010, Cepeda se ha consolidado como una de las voces más fuertes en favor de la salida negociada al conflicto interno.

Ha participado activamente como facilitador en diversos procesos de paz, incluyendo los diálogos con las FARC en La Habana y, más recientemente, en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

Su labor parlamentaria se ha centrado en el control político, la denuncia de vínculos entre paramilitares y sectores de la clase política, y la promoción de reformas sociales estructurales que buscan reducir la desigualdad en el país.

Cepeda también es reconocido por su papel en procesos judiciales de alta relevancia nacional, donde ha actuado como contraparte en casos que involucran a figuras poderosas de la política colombiana. Su formación académica incluye estudios en Bulgaria y una maestría en Derecho Internacional Humanitario en Francia.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia están programadas para llevarse a cabo el domingo 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia y las leyes electorales vigentes, esta jornada democrática tiene como objetivo elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo constitucional que comprende desde el año 2026 hasta el 2030.

Es importante recordar que en el sistema colombiano no existe la figura de la reelección presidencial inmediata ni posterior, por lo que el actual mandatario no podrá ser candidato en estos comicios.

En el caso de que ninguno de los aspirantes presidenciales logre obtener la mitad más uno de los votos válidos durante la primera jornada de mayo, se deberá hacer una segunda vuelta electoral.

Esta fecha de desempate ha sido establecida para el domingo 21 de junio de 2026, donde los ciudadanos elegirán exclusivamente entre los dos candidatos que hayan obtenido las mayores votaciones en la vuelta inicial. Esta estructura asegura que quien llegue a la Casa de Nariño cuente con una mayoría absoluta que respalde su legitimidad democrática frente a la nación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de organizar toda la logística, desde la inscripción de cédulas hasta el escrutinio final.

Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior también podrán ejercer su derecho al voto, generalmente durante una semana previa a la fecha principal en los consulados y embajadas autorizados.

Se recomienda a los votantes verificar su puesto de votación con antelación a través de las plataformas digitales oficiales para evitar contratiempos durante las jornadas de mayo o junio.

