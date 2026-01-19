El impacto del incremento en el salario mínimo para el 2026 en Colombia, propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha producido preocupación entre los sectores económicos del país, especialmente respecto al empleo formal, según informó El Tiempo.

El aumento propuesto de un 23 % agravado por los costos laborales provenientes de la reforma laboral podría llevar a la pérdida de hasta 734.000 puestos de trabajo, de acuerdo al estudio hecho por el equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, como resultado del encarecimiento de la mano de obra y un mayor costo de financiamiento en un contexto de altas tasas de interés, de acuerdo con el rotativo.

Según las proyecciones de Bancolombia, “las empresas podrían verse en la necesidad de hacer ajustes en su personal para preservar la rentabilidad, ante la reducción de sus márgenes en medio de este nuevo escenario”. Los sectores más afectados serían aquellos que requieren un alto número de trabajadores para sus operaciones diarias. “El 82 % del impacto se concentra en estos sectores”, agrega el estudio.

Las actividades profesionales liderarían las pérdidas con 390.537 empleos, seguido de cerca por el comercio con 71.917 puestos menos, y la construcción con 54.537. El entretenimiento, la manufactura, el alojamiento y los restaurantes, el sector agropecuario, las comunicaciones, el financiero, la logística, el inmobiliario, los servicios públicos y la minería también enfrentarían reducciones significativas en sus empleos formales.

Además, la implementación de esta medida tendría efectos en la inflación y la política monetaria. Los analistas califican el aumento como “desproporcionado” y advierten una aceleración de la inflación hasta el 6,4 % anual. Esto podría derivar en un ciclo contractivo de tasas de interés, traduciéndose en un aumento inicial de 50 puntos básicos en enero por parte de la Junta del Banco de la República, que podría escalar hasta el 11 % en julio.

Otro efecto colateral de la medida estaría en riesgos fiscales. El incremento en el salario mínimo propuesto podría empujar el déficit fiscal al 7 % del PIB, afectando también el déficit primario hasta un 0,67 % del PIB, debido al encarecimiento del sistema pensional, las transferencias sociales, los programas y las nóminas públicas.

En palabras de Bancolombia, “aunque el incremento salarial busca mejorar los ingresos, genera presiones en empleo, rentabilidad empresarial, inflación, tasas y finanzas públicas”. Por tanto, hay un llamado general a la cautela y al análisis profundo de las implicaciones a largo plazo de esta medida.

