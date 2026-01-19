La Registraduría Nacional dio por terminado el proceso de revisión de firmas de los aspirantes a la Presidencia y certificó las candidaturas que estaban pendientes. Entre los avalados aparecen Abelardo de la Espriella, Carlos Felipe Córdoba, Carlos Caicedo, Daniel Palacios, Sondra Macollins y Leonardo Huerta, quienes alcanzaron el umbral exigido para inscribirse por el mecanismo de firmas.

Con esta decisión se completa el grupo de 15 aspirantes que lograron el mínimo de 635.000 firmas válidas exigidas por la ley electoral. La revisión permitió cerrar un capítulo clave del calendario político, pues definió quiénes podrán seguir en carrera de cara a la contienda presidencial, mientras otros quedaron por fuera al no cumplir el requisito, precisó el medio.

Además de los seis nombres certificados en la última revisión, ya habían superado el proceso Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Lizcano, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo y Claudia López. Todos ellos lograron consolidar sus respaldos ciudadanos dentro de los plazos fijados por la autoridad electoral, indicó el periódico.

Elecciones 2026: Quiénes se quedan por fuera de la contienda

En contraste, seis aspirantes no alcanzaron el mínimo exigido y quedaron excluidos de la competencia por firmas. Se trata de Pedro Agustino Rosado, Mihaly Flandorffer, Alexander Francisco Henao, Ernesto Sánchez Herrera, Henry Humberto Martínez y Pedro Pablo Díaz, quienes no lograron reunir las rúbricas válidas necesarias para mantener sus aspiraciones presidenciales.

