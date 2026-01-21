A través de su cuenta en X, la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila salió al paso de los señalamientos que la ubican dentro del llamado ‘santismo’, corriente política asociada al expresidente Juan Manuel Santos. El mensaje fue directo, sin matices y con un tono confrontacional.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así será la nueva tarjeta única para consultas políticas: garantías, sorteos y secreto del voto reforzado)

En su publicación, Dávila rechazó de plano esa etiqueta y aseguró que no tiene sustento alguno. Según afirmó, su trayectoria pública demuestra una posición opuesta a ese sector político, al recordar que fue una de las principales denunciantes del escándalo de Odebrecht y que expuso pruebas contra el exmandatario.

En el mismo mensaje, también mencionó que denunció a Óscar Iván Zuluaga, insistiendo en que su trabajo periodístico ha sido independiente y crítico frente a distintos actores del poder.

Lee También

“El que diga que yo soy ‘santista’, con todo respeto, tiene huevo… eso no lo cree nadie”, escribió la precandidata, al tiempo que sostuvo que Santos ha gozado de impunidad y que sus denuncias marcaron un antes y un después en la opinión pública.

El que diga que yo soy

“SANTISTA”, con todo respeto, tiene huevo… eso no lo cree NADIE. Yo he denunciado a Juan Manuel Santos como nadie en este país, revelé las pruebas de todo el escándalo de Odebrecht. Eso NO lo hizo nadie más. Santos ha gozado de impunidad. También denuncié… — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 21, 2026

La ‘Gran Consulta’ en la que está Vicky Dávila

En medio de esa defensa de su línea política, Dávila aprovechó el mensaje para invitar a sus seguidores a respaldarla en la ‘Gran Consulta’, el mecanismo con el que se definirá el candidato de un sector político de cara a las presidenciales.

En esa consulta participarán, además de Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.

“El país me conoce. Los espero el 8 de marzo en #LaGranConsulta”, concluyó la precandidata, reforzando su mensaje de diferenciación política y buscando capitalizar el debate en torno a su postura frente al santismo.

* Pulzo.com se escribe con Z