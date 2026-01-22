El posible escenario de inhabilidad del senador Iván Cepeda para participar en la consulta del Frente Amplio, prevista para el próximo 8 de marzo, está en debate. El asunto gira alrededor de uno de los conceptos emitidos por la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierte que el congresista del Pacto Histórico no podría hacer parte de ese proceso electoral.

El subdirector de la MOE, Frey Alejandro Muñoz, explicó que la interpretación se basa en la Ley 1475, específicamente en su capítulo séptimo, donde se establece que quienes se inscriben como precandidatos en una consulta quedan obligados a sus resultados. Esto implica que, una vez se participa en una consulta presidencial, se adquiere automáticamente la condición de candidato para esa elección y no se puede competir en otra consulta posterior.

Muñoz señaló, según Semana, que en el caso de Cepeda el problema radica en que la tarjeta electoral del pasado 26 de octubre indicaba que los precandidatos se presentaban a una consulta presidencial, lo que limitaría su posibilidad de aspirar nuevamente a través de otra organización política. “Una persona que se presentó como precandidata no puede presentarse por parte de otra organización política ni a otra elección”, explicó el subdirector de la MOE.

CNE deberá pronunciarse para definir participación de Iván Cepeda en marzo

Sin embargo, el panorama aún no está definido. La MOE está a la espera de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie de manera oficial sobre la situación de Cepeda. Para ello, primero deberá aclararse la inscripción de las candidaturas a las consultas, proceso que tiene plazo hasta el próximo 6 de febrero.

Además, existe la posibilidad de que se presenten solicitudes de revocatoria de inscripción entre esa fecha y la jornada electoral del 8 de marzo, lo que obligaría al CNE a tomar una decisión de fondo. Muñoz advirtió que, incluso si no hay pronunciamiento previo, el tema podría reabrirse más adelante durante la inscripción de candidaturas para las elecciones del 31 de mayo.

No obstante, el debate no es unívoco. Dentro de la misma MOE existe otro concepto jurídico que sostiene que Cepeda no estaría inhabilitado. Esta postura argumenta que la primera consulta del Pacto Histórico habría sido de carácter partidista y que, conforme a los estatutos internos, se convocó para definir la participación en la consulta del Frente Amplio.

