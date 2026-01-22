Las alertas sobre la financiación de campañas volvieron al centro del debate político, luego de que Caracol Radio conociera nuevos cuestionamientos por los recursos reportados en la consulta del Pacto Histórico, en un escenario marcado por advertencias de la Misión de Observación Electoral (MOE) y llamados a investigar posibles inconsistencias ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según la MOE, persisten rezagos en la rendición de cuentas, especialmente en lo relacionado con la pauta digital. El organismo identificó más de 590 millones de pesos invertidos en publicidad en Facebook e Instagram, cifras que no estarían plenamente reflejadas en los reportes oficiales de varias campañas.

De acuerdo con la información revelada por Caracol Radio, las denuncias más recientes apuntan a presuntas discrepancias en los datos registrados en la plataforma Cuentas Claras del CNE, particularmente en los gastos reportados por Carolina Corcho e Iván Cepeda durante la consulta del Pacto Histórico.

Centro Democrático apunta a Iván Cepeda

El caso de Cepeda provocó una reacción inmediata desde sectores del uribismo. El director del Centro Democrático en Antioquia, Sebastián López, pidió a las autoridades electorales y judiciales que se investigue el origen de los recursos utilizados en esa campaña, con el fin de determinar su legalidad.

Uno de los aspectos que más inquietud provoca, según Caracol Radio, está relacionado con los aportes atribuidos a Samat Publicidad S. A. S., empresa con sede en Barranquilla, que habría reportado una donación por 609 millones de pesos, una cifra que representa más de la mitad del total informado. No obstante, su certificado mercantil registra un capital pagado de apenas 20 millones de pesos.

En ese contexto, López sostuvo que es necesario esclarecer la procedencia real de esos recursos y lanzó un fuerte cuestionamiento sobre su posible origen. “Pero aquí la gran pregunta que hay que resolver es, si en ese fraude que ellos hicieron, es que esos recursos provinieron o de las FARC o del ELN o todavía en esa época del régimen de Nicolás Maduro”, citó la emisora, sobre la declaración del director de ese partido.

Mientras tanto, la controversia sigue abierta a la espera de que el CNE y los organismos de control definan si avanzan investigaciones formales sobre los reportes financieros de la consulta del Pacto Histórico.

