Así como Gustavo Petro daría un revolcón en su gabinete, una de las candidatas para las presidencia de Colombia sorprendió con un planteamiento de cara al futuro de las pensiones.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se refirió al tema durante el primer debate presidencial de 2026 de El Tiempo, RCN y La FM entre los próximos participantes de la denominada Gran Consulta entre figuras de la centro derecha.

“Claro que hay que bajar drásticamente los impuestos y reducir el Estado, pero hay que empezar a pensar que necesitamos un sistema pensional que no exija lo que no tenemos que son trabajos formales”, aseguró.

Lo curioso fue un radical movimiento que plantea para la cotización de pensiones en Colombia, incluso con la edad desde la que abriría la puerta para alcanzar el número de semanas de cara a la jubilación.

“En mi Gobierno, los colombianos van a poder cotizar desde el día en que nacen. Esos que están en la informalidad todas las semanas y con la plata que les alcance sin tener que pagar salud ni riesgos profesionales y vamos a ponerles plata adicional a los que cumplan los requisitos y nuestros sistema pensional tendrá dos cabezas, usted puede elegir una pensión o una vivienda que heredarán sus hijos”, sentenció.

Cabe señalar que el tiempo requerido de los hombres para pensionarse es de 1300 semanas, mientras que para las mujeres es de 1.250 semanas en Colpensiones (aunque en 2036 llegará a una reducción de 1000 semanas).

¿Cuándo son las consultas interpartidistas en Colombia?

Las consultas interpartidistas en Colombia para el actual ciclo electoral de 2026 están programadas para realizarse el domingo 8 de marzo de 2026. Esta fecha es un hito crucial para el sistema democrático del país, ya que coincide con las elecciones legislativas en las que la ciudadanía elige a los nuevos integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

El propósito fundamental de estas consultas es permitir que las diferentes coaliciones y partidos políticos seleccionen de manera democrática y abierta a sus candidatos únicos para la Presidencia de la República, de cara a la primera vuelta electoral que tendrá lugar en mayo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de liderar toda la logística y el despliegue técnico para que millones de colombianos puedan ejercer su derecho al voto con plenas garantías de transparencia.

Según el calendario oficial, los partidos interesados en participar debieron manifestar su intención meses antes, cumpliendo con los requisitos legales de inscripción de precandidatos. Es importante resaltar que estas consultas son de carácter voluntario para las agrupaciones políticas, lo que significa que solo aparecerán en las tarjetas electorales aquellos sectores que hayan decidido someter sus nombres al escrutinio del voto popular directo antes de la contienda definitiva.

Para los votantes, es indispensable tener en cuenta que en la mesa de votación solo podrán solicitar una de las tarjetas electorales de consulta disponibles, además de las tarjetas para Congreso.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia para el periodo 2026-2030 están programadas para ejecutarse el domingo 31 de mayo de 2026 en su primera vuelta. Esta fecha es de suma importancia para el futuro político del país, ya que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del actual mandatario.

En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mitad más uno de los votos válidos durante esta jornada inicial, la ley colombiana estipula la realización de una segunda vuelta electoral entre los dos aspirantes con mayor votación, la cual se llevaría a cabo el domingo 21 de junio de 2026.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, como entidad encargada de la organización electoral, ya ha establecido el calendario oficial que rige todo el proceso. Este cronograma incluye etapas previas fundamentales como la inscripción de cédulas, que suele cerrarse dos meses antes de la votación, y la inscripción formal de candidatos y coaliciones.

Es importante recordar que antes de la cita presidencial de mayo, el país vivirá una jornada electoral el 8 de marzo de 2026 para elegir a los miembros del Congreso y realizar las consultas interpartidistas que definirán a varios de los aspirantes presidenciales definitivos que aparecerán en la tarjeta de mayo.

El ejercicio del voto es un derecho y un deber constitucional para todos los ciudadanos mayores de dieciocho años residentes en el país y en el exterior.

