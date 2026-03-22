En medio de una época en la que tradicionalmente suben los precios de pescados y mariscos, Makro decidió apostarle a una estrategia distinta para atraer consumidores durante la Cuaresma, con descuentos que buscan competir directamente con los valores del mercado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cancillería anunció cambio grande para sacar el pasaporte en Colombia y hasta con descuento)

Durante seis días, la cadena desplegó promociones en productos clave de la temporada, con reducciones que llegan hasta el 35 % en varias referencias.

Entre los artículos con mayores rebajas aparecen camarones, cazuela de mariscos precocidos y filete de tapia. También se suman porciones de salmón con descuentos del 30 %, mientras que opciones como filetes de atún y salmón, mix de mariscos y posta de bagre registran rebajas del 25 %.

Lee También

Enlatados en promoción en Makro

La oferta no se limita a productos frescos. Makro incluyó alternativas de consumo rápido con precios reducidos para quienes buscan opciones más económicas.

En ese grupo se destacan conservas de atún y sardinas con descuentos del 20 % en referencias seleccionadas. Además, los lomitos de atún cuentan con una reducción del 25 %, y el salmón en lata, junto con otras presentaciones listas para consumir, tiene rebajas del 20 %.

La compañía extendió las promociones a productos complementarios que suelen acompañar la preparación de pescados y mariscos.

Salsas de la marca ARO, aderezos, aceitunas, alcaparras y pepinillos hacen parte de esta categoría, con descuentos de hasta el 20 % durante el mismo periodo.

Recomendaciones para comprar en Semana Santa

Según la empresa, el comportamiento de precios en esta temporada suele verse impactado por la intermediación y la falta de planeación en la cadena de abastecimiento.

Para contrarrestar ese efecto, Makro sostiene que su operación se apoya en compras anticipadas y acuerdos directos con proveedores, lo que le permite mantener disponibilidad, frescura y precios competitivos frente a otros canales de venta.

La iniciativa está dirigida tanto a familias como a sectores comerciales como restaurantes, hoteles y pequeños negocios, que ven en esta temporada una oportunidad de aumentar su actividad sin asumir incrementos en costos.

Las promociones estarán vigentes del 20 al 26 de marzo de 2026 o hasta que se agoten las existencias, en las 21 tiendas Makro a nivel nacional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.