La industria textil y de confección en Colombia continúa mostrando señales de crecimiento, impulsada por una mayor inversión en tecnología y modernización de procesos.

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Las cifras más recientes de comercio exterior reflejan un aumento en las importaciones de maquinaria especializada, un indicador que evidencia el interés de las empresas por fortalecer su productividad y competitividad.

Entre enero y febrero de 2026, las importaciones de maquinaria asociada a la confección alcanzaron los US$56,9 millones CIF, superando los US$55,1 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El crecimiento fue todavía más visible en febrero, cuando las compras externas llegaron a US$29,9 millones, frente a los US$22,4 millones reportados un año atrás.

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El comportamiento del mercado coincide con una tendencia global en expansión. El mercado mundial de maquinaria de confección alcanzó un valor aproximado de US$4.710 millones en 2025, consolidándose como uno de los segmentos más importantes para el desarrollo de la industria textil.

Qué es el Createx 2026

En medio de este panorama, el Createx 2026 aparece como uno de los principales espacios para analizar el presente y futuro del sector. La feria se adelantará del 12 al 14 de mayo en Corferias y reunirá a confeccionistas, empresarios, proveedores y expertos de la industria.

Como antesala del evento se desarrolló el Laboratorio Createx, una experiencia enfocada en mostrar cómo la tecnología está transformando los procesos de confección en el país. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de Impocoser, donde los asistentes pudieron conocer herramientas relacionadas con costura, sublimación y personalización de prendas.

Más allá de la exhibición tecnológica, el ejercicio permitió evidenciar cómo la automatización y la maquinaria especializada están tomando cada vez más protagonismo en una industria que busca responder a las nuevas exigencias del mercado y mantener su capacidad de crecimiento en Colombia y la región.

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