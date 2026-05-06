En lo corrido de 2026, el país ha evidenciado un notable dinamismo empresarial, reflejado en múltiples solicitudes de integración y demás procesos ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

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Estas operaciones, lideradas tanto por compañías locales como multinacionales, evidencian ajustes estratégicos en sectores clave como energía, retail, telecomunicaciones, consumo e industria.

Entre las movidas más relevantes destacan las protagonizadas por Ecopetrol, que ha impulsado varias alianzas en energías renovables e hidrocarburos junto a socios como Grenergy, Parex Resources y Gran Tierra.

En el comercio minorista, Jerónimo Martins fortaleció su presencia mediante acuerdos con Supermercados El Cafetal.

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El sector industrial también mostró movimientos importantes. Holcim acordó adquirir activos de Cemex en Colombia, proyectando un aumento significativo en sus ventas, mientras que Sika consolidó su expansión global con la compra de varias compañías químicas.

En consumo, Kimberly-Clark avanzó en la integración con Kenvue para liderar el mercado de higiene femenina.

Otras transacciones destacadas incluyen la compra de participación en GeoPark por parte del Grupo Gilinski, la adquisición de Colombia Telecomunicaciones por Millicom y la oferta de Parex para adquirir activos de Frontera Energy.

En conjunto, estas operaciones reconfiguran el panorama competitivo del país y anticipan un año de fuerte transformación empresarial.

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