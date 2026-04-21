El periodismo independiente en Colombia vive una de sus semanas más convulsas. Juanita León, directora y fundadora de La Silla Vacía, se encuentra en el centro de la discusión tras una serie de revelaciones que involucran millonarias transacciones comerciales, apariciones en eventos políticos y una denuncia de la Revista Raya, financiada por el Gobierno Petro, que la vincula con una supuesta estrategia para incidir en las elecciones.

Sigue a PULZO en Discover

En una carta enviada a Semana, León reconoció que una empresa ligada a su entorno familiar, Química Comercial Andina, sostuvo una relación comercial con Ecopetrol entre 2018 y 2021 por un valor de 65.000 millones de pesos. Aunque la periodista aclaró que se trató de una compra de insumos industriales (polietileno) para beneficio privado, la cifra ha desatado críticas sobre posibles conflictos de interés, especialmente por los aportes que empresas de su familia habrían hecho al Centro Democrático en 2018.

La tensión aumentó tras un informe de la Revista Raya en Señal Colombia, donde se expone el supuesto “Proyecto Júpiter”. Según la investigación, el excanciller Jaime Bermúdez lideraría una estrategia para influir en el voto de los colombianos a través de “talleres democráticos” en empresas privadas. En grabaciones reveladas, Bermúdez menciona a La Silla Vacía como una de las agencias que permite “escalar de manera abrumadora”.

Juanita León desmintió ser un “medio aliado” de dicha estrategia. Explicó que su medio vende el curso “ABC de la Democracia” a diversas entidades, incluida ProBogotá, y que el pago recibido por estas licencias fue de 24 millones de pesos. “Solo a ellos les puede parecer que explicar qué hace el Congreso o cómo detectar desinformación es proselitista”, manifestó la directora.

Lee También

El presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar, asegurando que los contratos con Ecopetrol “financian una red política y periodística de la extrema derecha”. Ante esto, Néstor Morales salió en defensa del medio en Mañanas Blu, denunciando una “campaña de desprestigio” orquestada por “bodegueros impuros”.

“De la noche a la mañana terminaron graduados de la extrema derecha. Comienzan a crear verdades artificiales que replica el presidente”, afirmó Morales, quien insistió en que los talleres mencionados no son clandestinos y forman parte de la oferta comercial legítima del medio.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.