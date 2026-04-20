El Invima lanzó una alerta sanitaria por la comercialización del producto denominado ‘Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten’, el cual no cuenta con autorización para su venta en Colombia y presenta registros sanitarios falsos.

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Según informó la entidad, el producto está siendo distribuido con información engañosa, incluyendo números de registro y notificaciones sanitarias que no han sido otorgados oficialmente. Esta situación constituye una infracción a la normatividad vigente y enciende las alarmas sobre posibles riesgos para los consumidores.

Las autoridades señalaron que el producto no está aprobado como alimento, suplemento dietario ni producto fitoterapéutico, lo que significa que no ha pasado por los controles necesarios para garantizar su seguridad.

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Invima advierte que promesas de salud que están prohibidas en este tipo de productos

De acuerdo con el Invima, uno de los puntos más preocupantes es la forma en que este “café verde” está siendo promocionado en plataformas digitales.

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El producto es ofrecido como si tuviera propiedades para la salud, incluyendo supuestos beneficios como la reducción del colesterol, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el tratamiento de problemas gastrointestinales. Sin embargo, este tipo de afirmaciones están prohibidas para alimentos y bebidas en Colombia.

La entidad recordó que ningún producto sin autorización puede hacer este tipo de promesas, ya que pueden inducir a error a los consumidores y generar riesgos para la salud pública.

Recomendaciones del Invima para evitar riesgos con este producto

Ante esta situación, el Invima hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de adquirir el producto ‘Café Verde Orgánico alto contenido en fibra natural libre de gluten’.

Asimismo, recomendó suspender su consumo en caso de haberlo comprado y consultar de manera permanente las alertas sanitarias publicadas en sus canales oficiales.

La entidad también pidió a las autoridades territoriales intensificar las acciones de inspección, vigilancia y control, así como adelantar la búsqueda activa del producto en establecimientos comerciales y plataformas digitales.

Finalmente, advirtió que los distribuidores y comercializadores que incumplan la normatividad sanitaria podrán enfrentar las sanciones correspondientes.

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