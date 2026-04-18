Un cruce de declaraciones encendió el panorama político en Colombia tras versiones sobre un posible atentado contra Iván Cepeda. De acuerdo con lo revelado por Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no existe información que respalde esa hipótesis.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro reveló que la CIA tiene datos sobre posible atentado a Iván Cepeda y envió mensaje a Trump)

Según explicó el jefe de la cartera, tras diálogos con la CIA en Colombia, ese organismo no tiene datos sobre un plan para atentar contra el candidato presidencial. A esto se suma que, de acuerdo con el ministro, tampoco hay reportes en los sistemas de inteligencia adscritos al Ministerio de Defensa.

Qué dijo Gustavo Petro sobre el supuesto plan de atentar contra Iván Cepeda

Estas afirmaciones contrastan directamente con lo dicho horas antes por el presidente Gustavo Petro, quien el 17 de abril sostuvo que la CIA ya contaba con “datos reales y concretos” sobre un posible atentado contra Cepeda.

En su pronunciamiento, el mandatario incluso agradeció al presidente Donald Trump por su apoyo a unas elecciones libres y vinculó estos hechos con advertencias sobre violencia política.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.