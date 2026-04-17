Así como se divulgaron datos sobre el helicóptero en el que llego Abelardo de la Espriella a un debate, surgió otra revelación en el marco de las elecciones presidenciales que se avecinan en mayo.

Sigue a PULZO en Discover

El presidente Gustavo Petro sorprendió al destapar lo que sería una pretensión de ataque en contra de uno de los favoritos para las próximas votaciones, al tiempo que advirtió que las autoridades en Estados Unidos tienen información del tema.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, aseguró el mandatario desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El mismo mensaje sirvió para enviarle un mensaje a su homólogo estadounidense de cara a los comicios en los que el mencionado candidato compite por el principal cargo en Colombia, al recordar algunos atentados que se han presentado en territorio norteamericano.

Lee También

“Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar el origen del asesinato de Charlie Kirk y el que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el Estado para matar unus [sic] la muerte para buscar votos”, sentenció.

Cabe recordar que el actual presidente de Estados Unidos fue blanco de un disparo que le provocó una delicada herida en plena campaña electoral, lo que en su momento prendió las alarmas.

Recientemente, hubo ataques contra la sede de campaña de Iván Cepeda en Medellín, lo que se sumó a las amenazas que también recibieron Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella el pasado 12 de abril de 2026.

Todo este contexto es parte de la tensión política que se vive apenas a algunas semanas de las elecciones presidenciales, donde los tres candidatos antes mencionados son los favoritos.

Es importante remarcar que, apenas meses atrás, se presentó la muerte de Miguel Uribe Turbay, uno de los precandidatos que fue víctima de un atentado en Bogotá cuando daba un discurso.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia?

Las elecciones presidenciales en Colombia para definir al sucesor del actual mandatario están programadas para llevarse a cabo el domingo 31 de mayo de 2026.

Esta fecha corresponde a la primera vuelta de los comicios, jornada en la cual los ciudadanos colombianos, tanto en el territorio nacional como en el exterior, ejercerán su derecho al voto para elegir la fórmula presidencial que gobernará el país durante el periodo comprendido entre los años 2026 y 2030.

La organización de este evento democrático recae sobre la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de garantizar la logística y transparencia del proceso.

De acuerdo con la normativa vigente en la Constitución Política de Colombia, si ninguno de los candidatos participantes logra obtener la mitad más uno de los votos válidos durante la jornada de mayo, se deberá realizar una segunda vuelta electoral.

Según el calendario electoral previsto, esta votación definitiva tendría lugar tres semanas después de la primera, específicamente el domingo 21 de junio de 2026. En esta instancia, solo competirán las dos candidaturas que hayan alcanzado las mayores votaciones iniciales, asegurando así que el ganador cuente con una mayoría representativa para asumir el cargo el 7 de agosto.

La información oficial sobre el cronograma y las etapas del proceso proviene de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, instituciones que establecen las fechas para la inscripción de cédulas, el registro de candidaturas y la designación de los jurados de votación. Asimismo, la Misión de Observación Electoral monitorea el cumplimiento de estas fases para prevenir fraudes.

Es fundamental que los ciudadanos verifiquen su puesto de votación y el estado de su documento de identidad con antelación a través de los canales digitales dispuestos por el gobierno colombiano para facilitar la participación en este certamen electoral de trascendencia nacional.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.