La carrera por la Casa Nariño en este 2026 entra en una fase crítica de escrutinio público, y esta vez el protagonista es el senador y candidato presidencial Iván Cepeda. A través de un comunicado oficial, Cepeda denunció una situación que podría configurar una irregular participación en política por parte de un alto funcionario del actual Gobierno.

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Según informó el candidato, su equipo de campaña tuvo conocimiento de que Andrés López, actual viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), habría estado participando activamente en grupos de WhatsApp con el fin de promover la candidatura de Cepeda.

Cepeda fue enfático en señalar que se enteró de esta labor de publicidad digital en las últimas horas y que, bajo ninguna circunstancia, su campaña autorizó o solicitó dicho apoyo. “Manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, sentenció el líder político.

El candidato buscó blindar su ética política asegurando que este tipo de acciones van en contra de los principios que han regido su vida pública, marcando una distancia clara con el funcionario del Ministerio TIC para evitar posibles sanciones o investigaciones de la Procuraduría.

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ACERCA DE UNA SITUACIÓN QUE ME HA SIDO INFORMADA Mi campaña ha tenido conocimiento de que en días pasados, el viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp para promover mi campaña… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 17, 2026

Este incidente ocurre en un contexto electoral sumamente polarizado, donde la lupa de los entes de control está puesta sobre el uso de recursos y cargos públicos para favorecer a ciertos aspirantes. En Colombia, la ley es estricta: los servidores públicos tienen prohibido utilizar su investidura para influir en la intención de voto de los ciudadanos.

Hasta el momento, el Ministerio TIC no se ha pronunciado sobre las actuaciones del viceministro Andrés López. Sin embargo, en los pasillos políticos ya se habla de una posible queja formal ante la Procuraduría General de la Nación, mientras que la campaña de Cepeda intenta apagar el incendio antes de que este “apoyo” no solicitado termine afectando su imagen en las encuestas de cara a la primera vuelta.

El viceministro López es conocido por ser uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. A lo largo de este gobierno, ha conducido y coordinado la estrategia digital en diferentes roles, lo que hace que la denuncia de Cepeda cobre un peso político mayor dada su experiencia en el manejo de redes y comunidades virtuales.

A pesar de la gravedad de lo señalado, aún se desconoce si el candidato Cepeda elevará esta denuncia a los respectivos organismos de control. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación tampoco se ha pronunciado al respecto hasta el momento, aunque se espera que en las próximas horas se defina si se abrirá una indagación preliminar contra el funcionario.

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