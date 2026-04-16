Durante la transmisión en vivo del Congreso de Naturgas, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, dejó claro que ambos aspirantes fueron convocados al espacio. Sin embargo, explicó que no se logró la participación de todos por decisiones previas de los propios candidatos.

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(Vea también: “No es un favor”: duro reclamo de periodista a Cepeda y De la Espriella por no ir a debate)

El periodista señaló que la invitación se extendió a los aspirantes mejor posicionados en las encuestas, con el propósito de abrir un escenario de discusión sobre el rumbo del sector. En ese contexto, insistió en que el espacio habría permitido profundizar en las propuestas sobre transición energética.

Vargas explicó que, en el caso de Cepeda, la intención era conocer su planteamiento sobre la transición energética, incluyendo la prohibición del fracking, el impulso de energías renovables y la reducción de emisiones contaminantes. Estos puntos hacen parte de su programa de campaña, según lo expuesto durante la transmisión.

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“A este debate invitamos a los candidatos que van punteando en las encuestas. Invitamos al candidato Iván Cepeda, quien informó que no asistiría. Hubiera sido muy bueno poder tenerlo aquí con nosotros para que hablara de su plan de transición energética y ecológica como necesidad inaplazable”, señaló Vargas.

#EnDesarrollo Ante la ausencia de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella en el debate en el Congreso de Naturgas, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, insistió en la importancia de la participación de todos los aspirantes. “Asistir no es un favor a… pic.twitter.com/ndLeZzb9dv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 17, 2026

¿Por qué Abelardo de la Espriella no asistió al debate organizado por Naturgas?

En relación con De la Espriella, precisó que el candidato manifestó previamente dificultades de agenda para asistir. La invitación, reiteró, buscaba contrastar posturas frente a la exploración de hidrocarburos y el futuro de la matriz energética del país.

“También invitamos al candidato Abelardo De La Espriella, quien nos aseguró que por motivo de agenda no podría asistir”, agregó el director de Noticias Caracol.

Desde la organización del debate se insistió en que estos encuentros resultan relevantes para el sector, especialmente en temas como el fracking, la transición hacia energías limpias y la regulación de la industria de hidrocarburos en Colombia.

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