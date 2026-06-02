La situación de orden público en Suárez (Cauca) volvió a encender las alarmas luego de una explosión que dejó ocho personas heridas, entre ellas siete menores de edad. El hecho ocurrió en zona rural del municipio y se suma a la escalada de violencia.

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De acuerdo con la información proporcionada por la FM, un artefacto explosivo detonó cerca de un grupo de civiles que se encontraba en la vereda Betulia del citado municipio.

La onda explosiva alcanzó a varias personas, por lo que organismos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención a los afectados y coordinar su traslado a centros médicos.

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Entre los lesionados figuran siete menores y un adulto, algunos de ellos fueron trasladados a Cali por la gravedad de los heridos, según informó la emisora.

Las autoridades continúan recopilando información sobre su estado de salud, mientras avanzan las labores para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Según reportes conocidos hasta el momento, la acción sería atribuida al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc que mantienen presencia en esta región del departamento. La población civil volvió a quedar en medio de la confrontación que desde hace meses golpea distintos municipios caucanos.

🚨 Dos menores de 5 y 7 años, y un adulto, resultaron heridos por esquirlas de un explosivo durante combates en el corregimiento de Betulia, en Suárez #Cauca Las víctimas reciben atención médica mientras las autoridades hacen un llamado a proteger a la población civil. pic.twitter.com/aelvTjylxl — Magazín Pacífico (@magazinpacifico) June 2, 2026

¿Quiénes son las personas heridas en explosión en Suárez (Cauca)?

Las autoridades reportaron que entre los afectados por la explosión se encuentran varios menores de edad y un adulto que resultaron lesionados en medio de los hechos registrados en zona rural de Suárez.

De acuerdo con el citado medio, los heridos son Juan Bautista Herrera, de 55 años; Dilan Andrés Silva, de 7 años; Camilo Gutiérrez, de 5 años; Silva Gaviria, de 9 años; Salomé Vega, de 9 años, e Isabel Cristina Silva, de 12 años.

El caso que más preocupa a los médicos es el de Dilan Andrés Silva, quien sufrió una herida penetrante en el tórax y permanece en estado crítico. Por su parte, Camilo Gutiérrez presentó una lesión en el cráneo, según el reporte conocido por las autoridades.

Los organismos de salud continúan monitoreando la evolución de los pacientes, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión.