Una madrugada de absoluto terror sacudió a los habitantes de La Guajira este miércoles 27 de mayo. Un grave ataque terrorista con artefactos explosivos perpetrado contra las instalaciones del Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, ubicado en el kilómetro 5 de la vía que comunica a Riohacha con Maicao, sobre la Troncal del Caribe, dejó un saldo preliminar de 12 uniformados heridos y sumió a la población civil en el pánico total.

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A través de impactantes videos grabados por los propios habitantes del sector y miembros de la fuerza pública, los cuales empezaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales, se logró evidenciar la magnitud de la emergencia. Las imágenes muestran cómo la onda explosiva destruyó por completo gran parte de la fachada principal de la unidad militar, tumbó paredes y causó destrozos severos en el área interna de los baños y, de manera más grave, en la zona de dormitorios donde descansaban los soldados al momento de la fuerte detonación.

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades, el atentado fue cometido utilizando explosivos artesanales de alta potencia tipo cilindro bomba, los cuales habrían sido lanzados directamente contra el complejo militar por integrantes del grupo armado organizado Eln. La detonación no solo afectó la infraestructura del Ejército, sino que también causó daños materiales en varias viviendas familiares aledañas, lo que obligó a las unidades de la Sijín de la Policía y a los expertos antiexplosivos a realizar un barrido de urgencia por todo el perímetro.

El tránsito vehicular por este importante tramo de la Troncal del Caribe permanece totalmente restringido y bloqueado mientras avanzan las minuciosas labores de inspección, requisa de automotores en trochas cercanas y desactivación de posibles amenazas ocultas. En uno de los dramáticos videos ciudadanos que circulan en redes, un morador de la zona relató con profunda angustia el peligro inminente que se vive en el corredor vial: “Hay un cilindro enterrado. Esto todavía no está quieto”, advirtió el testigo. Por su parte, el Ejército Nacional rechazó categóricamente esta acción criminal, confirmando el despliegue inmediato de la Primera División para estabilizar el territorio y dar con el paradero de los responsables.