El caso de la muerte de Yulixa Toloza luego de un cirugía estética en un centro ilegal puso sobre la mesa un delicado problema, que conectó de manera casi que impensada con la tragedia de Yeison Jiménez.

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La ahora protagonista es Diana Rojas Mejía, madre del piloto del avión que se accidentó en el siniestro del pasado 3 de enero de 2026, cuando murió el cantante de música popular y el resto de tripulantes de esa aeronave.

Lo cierto es que esa mujer se abrió en La FM para exponer su complejo drama humano y judicial, involucrando denuncias por procedimientos médicos considerados defectuosos e intimidaciones públicas.

Rojas Mejía tomó la decisión de asistir a un reconocido centro clínico ubicado en el sector norte de Bogotá en enero de 2025. El propósito inicial de su consulta médica era someterse exclusivamente a una intervención quirúrgica estética en la zona de su abdomen.

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En ese lugar se entrevistó por primera vez con el profesional de la salud Gabriel Cubillos, quien asumió la atención del caso de manera directa.

El especialista modificó el planteamiento inicial y le propuso intervenir simultáneamente los senos, la región abdominal y las extremidades inferiores de su cuerpo.

La cotización total de las intervenciones alcanzaba inicialmente una suma de 70 millones de pesos colombianos dentro de los registros del centro médico.

No obstante, el doctor Cubillos le planteó un descuento especial para ejecutar la totalidad de los procedimientos por un valor de 50 millones.

Diana Rojas Mejía aceptó la oferta comercial y médica, una determinación de la cual se arrepiente profundamente. La paciente manifiesta de forma contundente que esta elección constituye lo peor que le ha pasado en la vida.

Si bien su caso no desembocó como el de Yulixa Toloza, sí dio un giro imprevisto cuando los reclamos de la mujer por las complicaciones de su convalecencia desencadenaron una serie de agresiones verbales, según relata.

Las intimidaciones escalaron al ámbito personal de la denunciante mediante comentarios directos referidos a un siniestro aéreo en el cual perdió la vida su hijo.

Dicho accidente fatal aconteció a comienzos del presente año y causó gran conmoción nacional por ser el mismo suceso donde falleció el artista Yeison Jiménez.

La víctima del procedimiento estético deficiente es precisamente la madre del profesional de la aviación que piloteaba la aeronave del cantante de música popular.

La agresión más reciente ocurrió hace pocos meses a través de las plataformas digitales oficiales que administra el mencionado médico en las redes sociales.

El doctor Gabriel Cubillos difundió un material audiovisual en el cual afirmaba de manera abierta que las pacientes acusadoras sufrían consecuencias muy negativas.

“Conmigo es por las buenas o por las malas”, dice en la publicación hecha a través de sus canales de comunicación en internet.

El profesional argumentó en el video que el karma persigue a las mujeres que deciden denunciarlo penalmente ante las autoridades del país.

El doctor acusó públicamente a las afectadas de intentar armar un esquema de extorsión en su contra, señalamiento que Diana desmiente con vehemencia.

El equipamiento tecnológico utilizado durante la cirugía del abdomen de la paciente corresponde a un sistema moderno diseñado para ejecutar lipoláser corporal.

El médico Gabriel Cubillos aparece de forma constante en piezas publicitarias promocionando el uso de este aparato de alta tecnología estética en particular.

El especialista ofrece talleres informativos y cursos de capacitación a médicos generales y esteticistas para que implementen la tecnología en sus consultorios privados.

“Te presentamos nuestro laser de quinta generación, con el que podrás realizar todo tipo de procedimientos faciales, corporales y terapéuticos en un solo equipo. Está diseñado para que pueda ser usado por médicos generales, médicos estéticos, y cirujanos”, dice una de las piezas publicitarias en donde aparece Cubillos.

La publicidad institucional del profesional sostiene que posee una tasa de éxito equivalente al 99 % tras intervenir a 50.000 pacientes en treinta años.

A pesar de estas métricas, múltiples mujeres en Colombia y México manifestaron inconformidad y secuelas negativas tras someterse a cirugías con él.

Las afectadas elevaron reclamaciones formales solicitando la activación inmediata de las pólizas de responsabilidad médica y respuestas sobre sus condiciones físicas de salud.

Ante las quejas masivas, el doctor Cubillos optó por divulgar grabaciones en video atacando de forma directa a las pacientes que lideraban los reclamos.

“Lo que dijo en ese video me causó una crisis tremenda. Tuve que llamar a mis médicos para que me estabilizaran porque yo hoy estoy muerta en vida y no puede ser que este señor se refiera a mi adorado hijo que murió en ese accidente y tampoco que se refiera a mi otro hijo, el único que me queda. Él me está amenazando y me quiere callar”, le dijo Rojas a La FM.

La tensión escaló cuando el médico afirmó en su video que sus contradictores terminaban habitualmente en prisión o bajo circunstancias trágicas de vida.

El profesional se refirió a la progenitora del piloto fallecido utilizando la expresión despectiva de “alias esta señora” ante toda su audiencia digital.

“Mis enemigos o terminan mal muy mal o terminan en la cárcel. Y a alias esta señora va a seguir yéndole mal, porque la vida ya le mató un hijo, pero acuérdese que usted tiene otro hijo”, expresó Cubillos de manera pública en sus redes sociales y mostrando videos del accidente de la avioneta.

Posteriormente, el médico sugirió la existencia de un complot en su contra que involucraba a altos generales y a la fiscal general.

Diana Rojas Mejía recordó el trato inicial recibido en la clínica durante el año 2025, cuando el negocio comercial estaba bajo negociación financiera.

El médico, quien se autodenomina frecuentemente como un enviado espiritual en sus redes, modificó su actitud tras recibir las quejas por los resultados.

La denunciante relató agresiones psicológicas en el consultorio y dinámicas de comparación humillantes frente a otras pacientes del centro de estética de Bogotá.

El estado actual de salud de Diana requiere una cirugía de reconstrucción mamaria urgente debido a los daños severos sufridos en el tejido.

Las extremidades inferiores de la mujer registraron una pérdida total de masa muscular y el abdomen presenta cicatrices profundas difíciles de sanar.

La afectada solicita la intervención inmediata de la Fiscalía General de la Nación para que cite al implicado a rendir declaraciones judiciales pertinentes.

Rojas Mejía enfatiza que su prioridad actual no es la recuperación estética de su fisionomía, sino salvaguardar la integridad de su familia.

“Lo único que quiero es que este señor no me amenace a mi hijo ni se refiera al accidente. Es algo que no puedo soportar. Aunque hoy estoy en tratamientos con otros médicos que se quedan absolutamente impresionados con mi caso, sí le pido a la Fiscalía y a la fiscal general, que es mujer, que investigue el caso”, aseguró.

La cadena radial La FM indicó que intentó comunicarse directamente con el doctor Gabriel Cubillos con el fin de obtener su versión oficial del caso.

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