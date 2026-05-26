Continúa la investigación por la muerte de Yulixa Toloza luego de practicarse una lipólisis láser que terminó en tragedia y posteriormente en un complejo caso judicial que involucra desaparición y posible encubrimiento.

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(Vea también: ¿Yulixa Toloza murió dentro de centro estético? Esto se sabe sobre la ventana de muerte)

Durante la inspección al inmueble donde operaba el centro estético Beauty Láser M. D relacionado con el caso de Toloza, el jefe de la Sijín de Bogotá, teniente coronel Fabio Gallego, habló en entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio y dio detalles sobre la estructura del lugar y las condiciones en las que funcionaba.

El oficial explicó que se trataba de una casa de tres pisos, donde en el segundo nivel las autoridades encontraron alrededor de seis habitaciones acondicionadas con camas y mobiliario básico. En esos espacios, según la investigación, se atendía a las personas que se sometían a procedimientos estéticos y luego permanecían en recuperación.

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En ese mismo piso también fueron halladas varias habitaciones adicionales con camillas. Una de ellas contaba con equipos básicos utilizados durante los procedimientos, lo que hace parte de las evidencias recolectadas por los investigadores.

Gallego fue claro al precisar que el lugar no cumplía las condiciones de un quirófano. Señaló que no había sistemas de asepsia, iluminación especializada ni elementos propios de una sala médica, sino un espacio improvisado que no correspondía a un centro clínico habilitado para intervenciones invasivas como la lipólisis láser.

“No era un quirófano. Eso no tiene luces de quirófano. No tiene los medios, digamos, de asepsia que uno que ha entrado a un quirófano, eso no, eso es un cuarto con una camilla que usted la puede encontrar en un spa, en cualquier situación, y un equipo que, digamos, es como para medir el ritmo cardíaco o algo así, algo muy básico. Y es allí donde nos dicen que hacían procedimientos invasivos, denominada lipólisis láser”, aseguró Gallego en el citado diálogo.

Dueña de estética donde operaron a Yulixa Toloza vivía en tercer piso

Uno de los puntos más relevantes del hallazgo se dio en el tercer piso del inmueble, donde residía María Fernanda Martínez, señalada como la propietaria del establecimiento, junto a su esposo Edison y sus hijos. En ese mismo nivel también funcionaba una pequeña oficina donde las autoridades encontraron documentos que permitieron establecer cómo operaba el negocio.

“En el tercer piso residían María Fernanda con su esposo Edison y sus hijos (…) En ese tercer piso, María Fernanda y su esposo tenían una pequeña oficina y es allí donde encontramos unos primeros documentos y así mismo ya entendíamos la actividad que hacían dentro de este centro de estética”, agregó el uniformado.

De acuerdo con la investigación, este espacio servía además como centro de organización del funcionamiento del lugar, lo que refuerza la hipótesis de que no solo se trataba de un sitio de atención estética, sino de una operación estructurada dentro de una vivienda adaptada.

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