Las autoridades en Bogotá avanzan en la investigación por la muerte del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, de 31 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 20 de mayo de 2026, luego de salir de un gimnasio en la localidad de Kennedy. El cuerpo del docente apareció días después en el barrio Tintal, en el suroccidente de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Muerte de profesor en Bogotá dio giro inesperado: descartaron dos hipótesis clave)

Su desaparición provocó preocupación entre familiares, amigos y estudiantes, quienes durante varios días impulsaron plantones y jornadas de búsqueda para exigir respuestas sobre su paradero.

Según relataron sus allegados, la última vez que tuvieron contacto con él fue cuando informó que se encontraba entrenando en un gimnasio del barrio Gran Colombiano.

Lee También

¿Cómo y cuándo encontraron el cuerpo del profesor Kevin Ángel?

Uno de los aspectos que más impactó en el caso fue el estado en el que encontraron el cadáver. De acuerdo con la información proporcionada por Blu Radio, el cuerpo de Kevin Santiago Ángel estaba incinerado, situación que complicó las labores de identificación y obligó a Medicina Legal y al CTI de la Fiscalía a adelantar análisis forenses durante varios días para confirmar oficialmente que se trataba del docente desaparecido.

Las autoridades señalaron que el cuerpo fue encontrado desde el viernes 22 de mayo en Kennedy, pero solo hasta este lunes 25 de mayo lograron establecer plenamente su identidad. El caso es investigado como un posible homicidio y la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas investigativas para esclarecer lo ocurrido.

En medio de la conmoción, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el crimen y expresó solidaridad con la familia del profesor. El mandatario aseguró que las autoridades trabajaron “sin descanso” desde el momento en que se reportó la desaparición y afirmó que ya existen avances importantes para identificar a los responsables.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre la muerte del docente Kevin Santiago Ángel, quien había desaparecido en Bogotá hace cinco días. Esto es lo que se sabe y lo que dijo. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/NSs8QZocKs — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 25, 2026

Kevin Santiago Ángel se desempeñaba como docente de informática y robótica en el Colegio Santiago de Las Atalayas, en la localidad de Bosa. Además, de acuerdo con versiones conocidas durante la búsqueda, también trabajaba en plataformas de transporte para obtener ingresos adicionales.

Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y adelantando las indagaciones para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte del profesor, mientras la comunidad educativa y sus seres queridos lamentan el trágico desenlace del caso.