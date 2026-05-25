La desaparición del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón mantiene en angustia a su familia, estudiantes y amigos, quienes completan varios días sin conocer información sobre el paradero del docente de 31 años, residente de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá.

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El caso comenzó el pasado 20 de mayo, cuando Kevin salió de su vivienda rumbo a la institución educativa Santiago de las Atalayas, en Bosa, donde trabajaba como profesor. Durante el día mantuvo contacto normal con su familia y, según contó su madre, Marta Garzón, la última comunicación ocurrió sobre las 6:20 de la tarde, cuando él le informó que se encontraba en un gimnasio SmartFit del barrio Gran Colombiano, en Kennedy.

Desde ese momento no volvió a responder llamadas ni mensajes.

La madre del docente explicó que, como era habitual, esperaba su llegada hacia las 11:30 de la noche. Sin embargo, le llamó la atención que Kevin leyera los mensajes de WhatsApp y no respondiera, algo que nunca hacía.

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“Él normalmente me dice: ‘Mami, ya voy para allá’”, relató Marta Garzón entre lágrimas. Horas después, el celular dejó de recibir mensajes y comenzó a enviar directamente a buzón de voz.

Kevin Santiago Ángel fue visto por última vez vistiendo pantalón gris, camiseta negra, impermeable gris y una chaqueta azul reflectora. Además, conducía una motocicleta de placas XHH 74G. Sus familiares también entregaron detalles físicos para facilitar su identificación, entre ellos dos tatuajes: uno de un ojo con reloj en el brazo izquierdo y otro de un balón de fútbol con guante en el pie derecho.

Plantón y bloqueo en la avenida Guayacanes

Ante la falta de respuestas, familiares, estudiantes, compañeros de trabajo y amigos realizaron un plantón en la avenida Guayacanes con calle 61A sur, una de las principales conexiones entre Bogotá y Soacha.

La protesta provocó bloqueos en ambos sentidos mientras los asistentes exigían avances en la investigación y mayor atención institucional frente al caso.

Durante la manifestación, la madre del docente hizo un llamado urgente al alcalde de Bogotá y a las autoridades para ampliar la búsqueda a municipios de Cundinamarca y reforzar las labores investigativas.

“Yo sé que mi hijo está vivo y va a regresar”, expresó.

La Fiscalía ya emitió una alerta urgente por la desaparición de Kevin Santiago Ángel Garzón. Mientras tanto, grupos de motociclistas, estudiantes del colegio Santiago de las Atalayas y allegados continúan recorriendo hospitales, Medicina Legal y diferentes zonas del sur de la ciudad sin encontrar pistas claras sobre su paradero.

El caso ha generado conmoción entre la comunidad educativa, que insiste en que el profesor merece una búsqueda prioritaria y respuestas rápidas de las autoridades.

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