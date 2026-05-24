Así como revelaron las últimas palabras de Yulizxa Toloza antes de morir, los familiares de la fallecida llegaron a Bogotá para las honras fúnebres de la mujer que falleció luego de una cirugía estética.

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La presencia de sus allegados sirvió para darle una emotiva despedida con sus seres queridos, que recordaron que era la única mujer entre tres hermanos y creció en Cúcuta.

“Mis padres, con mi tía, nos dijeron en ese momento: ‘Hace falta una niña y nosotros no vamos a tener más hijos’. Así que trajeron a Yuli a los dos años a nuestra vida y todos estábamos felices de que venía una hermanita”, contó Alexis Bareño en Noticias Caracol.

Toloza no tuvo hijos, pero sus familiares la recordaron como una tía muy presente que estaba pendiente de los logros de sus sobrinos a pesar de la distancia entre Colombia, Estados Unidos y España, donde vivían los diferentes hermanos. Su familia le hizo un video replicado en Noticias Caracol.

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Este domingo, familiares y amigos le dieron el último adiós a Yulixa Toloza, quien murió tras someterse a un procedimiento estético en el sur de #Bogotá. El caso ha generado conmoción y muchas dudas en el país. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉… pic.twitter.com/JZnX1FK2Mh — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 24, 2026

Yulixa viajó por primera vez afuera del territorio colombiano para conocer Europa, postales que se han divulgado precisamente como parte del seguimiento a esta mujer fallecida.

“Vino a Bogotá a trabajar en almacenes de ropa y luego montó su propio salón de belleza y lo sacó adelante. Me mandaba fotos: ‘Mira, acá están mis clientes’. Me impresionaba todo lo que ella hacía”, relató Daniel Bareño, sobrino.

“Siento que mi tía nos está diciendo: ‘Paz a vosotros’. Nos está diciendo que ya ella quiere descansar. Ella no se mereció morir como murió, pero se merece irse bien”, añadió.

Morelia Dávila, prima muy cercana, llegó desde Arauca a Bogotá hace algunos meses y fue una de las que más promovió la búsqueda de la mujer desaparecida luego de la cirugía estética en el barrio Venecia.

“Hay sentimientos encontrados. Hay sentimientos de rabia, de satisfacción, de muchas preguntas para responder, pero también de tranquilidad porque hoy, gracias a Dios, a los medios de comunicación y a la Policía, podemos darle cristiana sepultura a mi prima”, contó.

Una de sus familiares explicó por qué hicieron el video con la despedida emotiva que revivió recuerdos junto a Toloza a punta de postales y clips. “Sirvió mucho para que las personas vean que era feliz, ella era sonriente, era positiva. Nos ha dejado un legado hermoso”, recordó Itala, sobrina.

Nueva revelación sobre caso Yulixa Toloza

El expediente de la Fiscalía dejó en evidencia un hallazgo muy vergonzoso acerca de Beauty Laser, lugar que le hizo la cirugía a Yulixa Toloza, fallecida cuando fue a una lipólisis láser, también conocida como lipo láser o liposucción láser.

Uno de los testimonios indicó que Eduardo David Ramos llegó a Colombia hace 8 años y, a pesar de que en un principio empezó a trabajar en un restaurante, luego pasó a su labor en el centro estético.

Lo cierto es que el hombre se desempeñó durante 5 años como el encargado de estos procedimientos médicos, a pesar de que no tiene ninguna clase de certificación en el país para ejercer estas tareas médicas.

Este es el video con el relato del caso:

Se siguen conociendo detalles del expediente de la Fiscalía por el fallecimiento de Yulixa Toloza. Testigos indican que el hombre que habría efectuado el procedimiento trabajaba como médico sin los permisos requeridos desde hace más de cinco años en #Colombia. Siga la señal de… pic.twitter.com/CyoHdqd5Sq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 24, 2026

Si bien el relato indicó que se desempeñaba como médico en Venezuela, explicó que “no tenía permiso para trabajar porque para ejercer tiene que tener permiso”, aunque duró dos años en otra labor similar en Colombia.

El allegado reconoció que notó preocupado a Ramos el día de la cirugía y que a su regreso a la casa le indicó que se iría de viaje por motivos de trabajo, sin ofrecer mayores detalles.

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