El anuncio del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de romper con el protocolo tradicional para realizar su ceremonia de posesión presidencial del próximo 7 de agosto dentro de una guarnición militar sigue levantando una gigantesca polvareda política. Lo que comenzó como una declaración de intenciones por parte del próximo mandatario de los colombianos se trasladó de inmediato a los principales micrófonos del país, desatando un durísimo agarrón en la mesa de trabajo del programa Mañanas Blu, en el que varios de los panelistas e intelectuales más reconocidos del país se sacaron las chispas debatiendo sobre el significado y la legalidad de esta polémica jugada.

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El analista Álvaro Forero arrancó la discusión tratando de ponerle paños fríos al asunto y explicando el trasfondo político del anuncio. Según Forero, más allá del lugar exacto donde el Congreso decida sesionar —ya sea en la tradicional Plaza de Bolívar o en un fuerte militar—, lo que realmente busca De la Espriella es marcar una diferencia radical con un cambio drástico. El analista argumentó que el presidente electo quiere proyectar una imagen contundente de fuerza, orden y autoridad total frente a las Fuerzas Militares, un mensaje que, según él, cala muy bien en una parte importante de la sociedad colombiana que ve en la mano dura la verdadera y única fuente del progreso para el país.

Sin embargo, la postura de Forero fue frenada en seco por el abogado y panelista Héctor Riveros, quien lanzó un furioso sablazo contra el mandatario electo, acusándolo de tener una “enorme ignorancia” sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas del país. Riveros puso los puntos sobre las íes al recordar que el presidente de la República se posesiona estrictamente ante el Congreso de la República, en una sesión que es convocada y organizada de manera exclusiva por el Poder Legislativo y no por el Ejecutivo entrante.

Con un tono bastante molesto, el analista enfatizó que la posesión no está diseñada para ir a rendirle homenajes o pleitesía a ninguna institución, sino para recordarle al nuevo jefe de Estado que está completamente subordinado al imperio de la ley y la Constitución. Riveros advirtió que quiere ver el fuerte debate que se armará en el Capitolio cuando tengan que discutir la aprobación de esta insólita locación.

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Para bajarle los humos a la confrontación, Luis Ernesto Gómez intervinó señalando que en el panorama real de la política nacional no hay espacio para semejante drama institucional. Gómez aseguró que, a pesar de los debates jurídicos y los purismos constitucionales que plantea Riveros, la realidad es que las mayorías en el Capitolio ya están cocinadas y los congresistas van a terminar aprobando sin mayores trabas la polémica solicitud de De la Espriella.

Al cierre del acalorado bloque, el director de la emisora, Néstor Morales, se mostró bastante sorprendido por el tono tan elevado que tomó la discusión en su mesa de trabajo, aclarando que para él se trataba simplemente de una noticia vinculada a una astuta decisión política. No obstante, Morales reconoció que si De la Espriella logra llevar la ceremonia a un batallón, el hecho se convertirá en un símbolo innegable de lo que vendrá para el país, recordando de paso que Colombia no está en paz. Finalmente, el periodista respaldó la teoría de Gómez y sentenció que duda mucho que el Congreso de la República vaya a perder su independencia por darle gusto al nuevo mandatario con el lugar de la cita, sobre todo sabiendo que la gran mayoría de los partidos tradicionales ya se declararon abiertamente gobiernistas.

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