El termómetro político en los departamentos comenzó a moverse con fuerza tras la finalización de la primera sesión del empalme regional liderado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella, en la ciudad de Cúcuta. Este encuentro no fue una reunión protocolaria más; significó el punto de partida de una estrategia agresiva con la que el próximo mandatario de los colombianos busca sacudir la forma en que se maneja la política y la inversión pública en las regiones, prometiendo un fortalecimiento sin precedentes en las relaciones institucionales entre la Casa de Nariño y los poderes locales. Desde la capital de Norte de Santander, el líder de la nueva administración notificó que esta gira de transición apenas comienza, pues las siguientes citas de su equipo de comisiones ya están programadas para desarrollarse a toda marcha en Casanare, Santander y Antioquia.

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Durante el masivo evento con los mandatarios locales, De la Espriella lanzó una fuerte advertencia que puso a tamborilear a los tradicionales intermediarios políticos del país. Aseguró de manera tajante que uno de los objetivos principales y obsesiones de su administración será eliminar por completo los “peajes” y las trabas burocráticas que históricamente han manejado los recursos de los territorios a su antojo. Para cortar de raíz con esta problemática, el presidente electo anunció la creación de un canal de comunicación directo entre los alcaldes, los gobernadores y la Presidencia de la República, el cual estará coordinado estrechamente de la mano con el Ministerio del Interior. De esta manera, las autoridades territoriales podrán gestionar las necesidades más urgentes de sus comunidades sin tener que rogarle a intermediarios.

Sin embargo, el verdadero bombazo de la jornada y que dejó con la boca abierta a la opinión pública nacional se dio cuando De la Espriella conversó con los medios de comunicación sobre los preparativos para su ceremonia de posesión el próximo 7 de agosto. Fiel a su estilo irreverente y directo, el abogado cordobés confirmó que romperá definitivamente con la tradición histórica de los discursos y eventos masivos en la Plaza de Bolívar o en escenarios abiertos tradicionales.

El mandatario electo reveló que trasladará todo el acto institucional a un escenario completamente inédito en la historia del país. “Hermano, vamos a hacerlo de una manera diferente, como nunca se ha hecho, en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria: policías y soldados”, sentenció de forma contundente ante los micrófonos, dejando claro que las Fuerzas Militares serán el eje central del arranque de su mandato en la denominada ‘Patria Milagro’. Con este sorpresivo anuncio, De la Espriella marca una distancia enorme frente a las costumbres de la saliente administración y calienta motores para un cambio drástico en el manejo del orden público nacional.