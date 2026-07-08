El gabinete del presidente electo, Abelardo De la Espriella, sigue tomando forma de cara a la posesión del próximo 7 de agosto. Este miércoles 8 de julio, el nuevo mandatario anunció de manera oficial la designación de Ómar Bula Escobar como el próximo ministro de Relaciones Exteriores, encargándole la tarea de liderar la agenda internacional de lo que han bautizado como la “patria milagro”. De la Espriella destacó a través de sus redes sociales la trayectoria excepcional de Bula en la diplomacia internacional, resaltando su experiencia previa en escenarios de guerra, misiones humanitarias y representación del país en varios continentes.

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Apenas se conoció su nombramiento, el nuevo canciller destapó sus cartas y fijó su postura frente al revolcón que se viene para el Ministerio de Relaciones Exteriores. En un diálogo con el programa El Debate de la Revista Semana, Bula respondió al fantasma de los supuestos despidos masivos en la entidad, aclarando que su meta principal no es meterle tijera al personal de buenas a primeras, sino liderar una fuerte reorganización interna para reducir los niveles de burocracia mediante una transformación tecnológica profunda que optimice costos y procesos con base en resultados.

Una de las grandes novedades que traerá el nuevo ministro de la ‘Patria Milagro’ será la profesionalización del cuerpo diplomático hacia la “ciberdiplomacia“. Bula explicó que este enfoque moderno no tiene nada que ver con perseguir a piratas informáticos, sino con meter a Colombia de lleno en las grandes ligas de la toma de decisiones globales, especialmente en la regulación internacional y las normas comerciales vinculadas a la inteligencia artificial. Para lograrlo, advirtió que el país necesita de carácter urgente expertos técnicos en estas nuevas tecnologías.

Sin embargo, el punto más candente de su intervención llegó al hablar sobre el futuro de los funcionarios actuales y las embajadas. El canciller entrante fue tajante al advertir que el personal diplomático será sometido a un minucioso y estricto escrutinio que medirá dos variables: el costo-beneficio financiero de cada oficina en el mundo y la adherencia a los principios políticos e ideológicos del presidente De la Espriella. “Si una embajada en un momento dado cuesta más de lo que gana en términos de comercio, pues hay que revisarla”, sentenció el funcionario.

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Finalmente, Bula Escobar aclaró que si bien no se perderá la vocación de servicio público de la Cancillería, la gestión diplomática de la nueva administración se moverá bajo un pragmatismo absoluto y un riguroso marco de austeridad. El ministro entrante reconoció que Colombia atraviesa por un problema fiscal muy grave que no es un secreto para nadie, por lo que advirtió que el Ministerio de Relaciones Exteriores se amarrará el cinturón y pondrá de su parte para frenar el gasto innecesario de recursos en el exterior.

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