En medio de la monumental tormenta política por la congelación del empalme presidencial, el Partido Alianza Verde dio un paso al frente y reconoció oficialmente la victoria electoral del presidente electo, Abelardo De la Espriella, y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. A través de un comunicado emitido este miércoles, la colectividad mandó un contundente mensaje de respeto por las instituciones y pidió bajarle a la espuma de la polarización para asegurar la transición democrática en el país.

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El pronunciamiento cayó como un balde de agua fría en algunos sectores de la izquierda radical, pues los verdes recordaron que durante toda la campaña presidencial jugaron de frente respaldando la candidatura del derrotado Iván Cepeda. Sin embargo, aclararon que dicho apoyo se dio bajo las plenas garantías del sistema democrático y que, una vez la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificaron y declararon los resultados oficiales del pasado 21 de junio, lo correcto es acatar la voz de las urnas sin derecho a pataletas.

La colectividad independiente también le envió un mensaje directo al Palacio de Nariño. En el texto, invitaron formalmente al Gobierno saliente de Gustavo Petro a dejar a un lado los choques y garantizar un proceso de empalme transparente, responsable y oportuno. Los verdes insistieron en que la actual administración tiene la obligación legal de entregar todos los informes e información necesaria para que el Estado siga operando sin frenos, advirtiendo que cualquier diferencia política debe tramitarse exclusivamente por los canales previstos en la Constitución, manteniendo la cordura y el debido proceso.

Este inesperado respaldo de la Alianza Verde se conoce apenas horas después de que estallara la peor crisis de la transición. El pasado martes, De la Espriella ordenó a sus comisiones frenar en seco cualquier reunión con el Gobierno saliente, argumentando que no iba a legitimar a una administración que insiste de manera “obsesiva” en la narrativa de un supuesto fraude electoral informático, una teoría conspirativa que Petro ha movido con fuerza pero de la cual no ha presentado ni una sola prueba técnica.

A pesar del cortocircuito y de que el Gobierno Petro respondió suspendiendo también las mesas conjuntas para dedicarse a hacer un show de rendición de cuentas en redes sociales con “sillas vacías”, el equipo del “Tigre” De la Espriella sigue trabajando a toda marcha. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ya lideró las primeras reuniones de choque con los ministros designados y los coordinadores sectoriales para avanzar de forma independiente con las auditorías forenses y los análisis técnicos, alistando el terreno para asumir las riendas del poder el próximo 7 de agosto.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.