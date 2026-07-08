Colgas presentó oficialmente el Premio al Emprendedor Innovador Colgas 2026, una iniciativa con la que busca reconocer, fortalecer y dar visibilidad a 26 emprendimientos colombianos mediante un proceso de aceleración enfocado en innovación, sostenibilidad y crecimiento empresarial.

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Durante el lanzamiento, la compañía reunió a directivos, colaboradores, voluntarios y aliados estratégicos como Coimpacto B, Bancamía, Pulzo y Todelar, organizaciones que se sumaron a esta apuesta con mentorías, formación especializada, acompañamiento técnico y espacios de visibilidad para los participantes.

El premio surge como una evolución de su compromiso con los emprendedores del país, al considerar que las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para el desarrollo económico, la generación de empleo y la reducción de brechas sociales.

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“Creemos en la capacidad transformadora de quienes todos los días crean oportunidades y construyen futuro para sus familias y comunidades”, señalaron directivos de la compañía durante el evento.

Cómo funcionará el Premio al Emprendedor Innovador Colgas 2026

La iniciativa estará compuesta por cinco etapas: convocatoria, selección, aceleración, sustentación final y premiación.

La fase principal será la aceleración, donde los emprendimientos seleccionados recibirán acompañamiento personalizado para enfrentar desafíos relacionados con marketing, finanzas, ventas y comunicación, áreas consideradas clave para fortalecer la sostenibilidad de los negocios.

Además, cada participante contará con el respaldo de un padrino o madrina de Colgas, así como de mentores especializados encargados de orientar su proceso de crecimiento.

Como parte del programa, los emprendedores también tendrán acceso a una bolsa de 16 monedas virtuales que podrán intercambiar por servicios especializados, entre ellos asesorías, publicidad, diseño, fortalecimiento digital y estrategias comerciales.

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Categorías y premios para los emprendedores

El reconocimiento estará dividido en cuatro categorías:

Innovar para vender mejor.

Innovar para darse a conocer.

Innovar para ayudar e inspirar a otros.

Innovar para crecer con excelencia.

Los ganadores recibirán apoyo económico, acompañamiento especializado y herramientas orientadas al fortalecimiento de sus negocios. También accederán a una estrategia de difusión en medios de comunicación y plataformas digitales.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre, fecha en la que se destacarán las iniciativas con mayor impacto dentro del proceso.

Alianzas para fortalecer el ecosistema emprendedor

Uno de los momentos más destacados del lanzamiento fue la firma de un pacto de colaboración entre Colgas y sus aliados estratégicos, acuerdo que busca ampliar las oportunidades para los participantes y fortalecer el ecosistema emprendedor colombiano.

Durante la jornada también participó Blanca Rodríguez Jiménez, líder social y referente nacional del gremio reciclador, quien compartió su experiencia de liderazgo comunitario e invitó a los emprendedores a perseverar frente a los desafíos.

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Colgas reiteró que el emprendimiento es una herramienta clave para la transformación social y económica del país, y destacó que continuará promoviendo iniciativas orientadas al fortalecimiento de pequeños negocios y al impulso de nuevas oportunidades para miles de colombianos.

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