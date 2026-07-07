Por: VALORA ANALITIK

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Elsa Noguera, economista y exgobernadora del Atlántico, será la ministra de transporte. Finalmente, se confirmó la llegada de la otrora alcalde de Barranquilla al gobierno que entra, ya que había versiones que la ubicaban en esa cartera o en la de Vivienda.

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Noguera se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la Costa Caribe, con una carrera ligada al fortalecimiento de las finanzas públicas, la gestión territorial y la política de vivienda. Aunque es una de las principales dirigentes de Cambio Radical, en los últimos años ha mantenido un perfil más técnico que partidista.

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Es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un MBA con énfasis en Finanzas de la Universidad del Norte y estudios en Negocios Internacionales en la American University, en Washington D.C.

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Trayectoria pública de Elsa Noguera

Su ingreso a la administración pública se dio en el Atlántico, donde ocupó los cargos de tesorera departamental y directora de la Fiduciaria La Previsora. Posteriormente fue secretaria de Hacienda de Barranquilla durante la primera administración de Alejandro Char, donde lideró el saneamiento financiero del Distrito, proceso que fortaleció su imagen como administradora.

En 2010 fue fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en las elecciones presidenciales, lo que consolidó su proyección nacional.

En 2011 fue elegida como la primera mujer alcaldesa de Barranquilla por voto popular, para el período 2012-2015. Su administración se enfocó en obras de infraestructura, recuperación del espacio público, saneamiento financiero, educación y vivienda, en el marco de la transformación urbana impulsada por el grupo político de los Char.

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En 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos la nombró ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. Desde ese cargo lideró programas como Mi Casa Ya y la expansión de subsidios para vivienda de interés social, además de impulsar inversiones históricas en el sector.

En 2019 fue elegida gobernadora del Atlántico para el período 2020-2023, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo por elección popular.

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