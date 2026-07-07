Vicky Dávila no se quedó quieta tras su derrota en las urnas y ya tiene asegurado un regreso por todo lo alto al mundo de los medios de comunicación. La periodista y excandidata presidencial retornará de manera oficial a Publicaciones Semana, la misma organización de la que dio el salto meses atrás para meterse en la política electoral. Según reveló una investigación publicada por La Silla Vacía, en los próximos días se adelantará una asamblea de accionistas en la que se prevé su nombramiento oficial como la nueva presidenta de la junta directiva de la compañía, la cual es propiedad del empresario Gabriel Gilinski.

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Con este sorpresivo movimiento, la comunicadora bugueña de 53 años se convertirá en la máxima autoridad editorial de todo el grupo de medios. Sin embargo, este reajuste no significará la salida de las cabezas actuales, ya que se confirmó que Yesid Lancheros permanecerá en su cargo como el director general y jefe de la redacción de la revista. Un alto ejecutivo de la empresa le detalló a La Silla Vacía que la operación busca replicar el exitoso modelo de antaño que tenía el medio, cuando Felipe López era el dueño y manejaba la junta directiva, mientras que Alejandro Santos ejercía como director periodístico.

El regreso de la vallecaucana al complejo de oficinas de la firma se concreta luego de quemarse en las pasadas consultas interpartidistas de 2026. Bajo las banderas de su movimiento independiente por firmas bautizado como Valientes, Dávila terminó desgastada por una campaña larga y quedó en el quinto lugar entre ocho precandidatos, alcanzando apenas 238 mil votos en una coalición que terminó ganando la senadora Paloma Valencia. Tras aceptar los resultados, la periodista retomó rápidamente contacto con Semana como colaboradora, estrenándose con una comentada entrevista a Abelardo De la Espriella, quien en su momento era rival de Valencia y terminó ganando la Presidencia de la República.

El informe de La Silla Vacía también le puso la lupa a las finanzas de la campaña de Dávila, recordando que Semana no solo catapultó su aspiración mediante grandes denuncias de corrupción contra el gobierno de Gustavo Petro —como los “petrovideos”, los audios de Armando Benedetti y el escándalo de Day Vásquez—, sino que la financió con billete grueso. Reportes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE) destaparon que Publicaciones Semana y otra empresa de Gilinski le inyectaron más de 2.000 millones de pesos a su proyecto político, de los cuales 700 millones salieron directamente de la casa editorial.

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Tras la derrota de Dávila en la Gran Consulta, el medio y la periodista terminaron alineándose de frente con la candidatura de Abelardo De la Espriella para la primera y segunda vuelta, al punto de difundir más de 130 videos de la campaña del “Tigre” en sus poderosas redes sociales sin modificaciones ni contexto periodístico. De esta manera, Gabriel Gilinski, el empresario de 39 años e hijo del banquero Jaime Gilinski, consolida la transformación de Semana hacia un modelo volcado al video y con una marcada línea editorial de derecha al mejor estilo de la cadena Fox News en Estados Unidos, quedando ahora plenamente sintonizado con el gobierno entrante.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.