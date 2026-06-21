La reacción de Gustavo Petro luego del triunfo de Abelardo de la Espriella en el preconteo electoral de la segunda vuelta de Colombia sorprendió a propios y extraños este domingo 21 de junio de 2026-

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“Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 % por Abelardo y 49 % por Cepeda. No sé puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir”, escribió en primera instancia desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

Lo cierto es que una de las que se mostró tajante frente a esa postura fue la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, que a través de su espacio en esa misma red social respondió duro.

Abelardo de la Espriella registró una mayoría en el preconteo frente a Iván Cepeda (49.65 % vs 48.7 %, con una diferencia de 247.616 votos), pero es el escrutinio el que oficializa ese resultado ante la ley.

Lo cierto es que la tensión quedó a flote con los resultados tan cercanos, mucho más si se tiene en cuenta que hubo más de 400.000 votos en blanco que hubieran marcado un punto de giro.

Por ahora queda esperar la última información por parte de las autoridades, mucho más después de que Iván Cepeda no reconoció como oficial los datos del preconteo ante su contrincante.

¿Qué es el escrutinio en Colombia?

El escrutinio constituye el único procedimiento oficial y jurídicamente vinculante mediante el cual las autoridades electorales de Colombia verifican, consolidan y validan legalmente los sufragios emitidos en las urnas.

Varios jueces de la República lideran directamente esta importante etapa institucional. Dichos funcionarios revisan de forma sistemática todas las actas físicas para identificar a tiempo posibles inconsistencias, reclamaciones o alteraciones formales.

Los ciudadanos deben entender que únicamente este conteo definitivo posee plena validez jurídica. Sin la finalización de este paso, ningún actor político puede sustentar demandas, interponer impugnaciones o emitir declaratorias oficiales.

El flujo operativo arranca estrictamente en las mesas de votación. Allí, los jurados cuentan de manera manual las tarjetas depositadas y apuntan detalladamente los datos en los formularios electorales correspondientes.

Estas actas impresas se transforman de inmediato en el insumo principal de la validación. Los encargados inspeccionan cada documento buscando tachaduras o errores matemáticos antes de unificar las cifras de la jornada.

El escrutinio ejerce adicionalmente un rol vital de control administrativo. La herramienta asegura que los reportes definitivos reflejen fielmente la voluntad ciudadana y canaliza las inconformidades bajo el amparo de la ley vigente.

La organización prevé la proclamación del mandatario electo pocas horas después de la clausura de las votaciones. Los resultados provenientes del extranjero, como los consulados de Miami, Houston, Nueva York y Washington, se integrarán al cómputo local.

Este ejercicio de consolidación suele tomar desde unas pocas horas hasta dos días completos. La duración exacta varía según el número de objeciones radicadas y el volumen de formularios con tachaduras.

La segunda vuelta presidencial opera mediante un mecanismo de mayoría simple, conforme lo estipula el artículo 190 de la Constitución Política de Colombia. El candidato que obtenga un voto extra sobre su rival ganará la jefatura de Estado.

Por su parte, el preconteo funciona como una etapa puramente informativa que alimenta los boletines preliminares de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los jurados transmiten estos datos rápidos para mitigar la expectativa de la población.

La Misión de Observación Electoral reportó una diferencia de apenas 0,28 % entre preconteo y escrutinio en las elecciones legislativas. Asimismo, la Registraduría registró una coincidencia del 99,94 % durante la pasada primera vuelta presidencial.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.