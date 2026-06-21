La tensión electoral tras el cierre de las urnas de este domingo 21 de junio alcanzó su punto máximo con el primer pronunciamiento oficial del presidente Gustavo Petro. Luego de que el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil arrojara una ventaja a favor de Abelardo De La Espriella sobre el candidato oficialista Iván Cepeda, el jefe de Estado recurrió a su cuenta de la red social X para fijar una postura que encendió de inmediato las alarmas institucionales y generó profunda preocupación en amplios sectores del país.

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Petro, quien durante la mañana había sembrado dudas sobre si reconocería el veredicto definitivo de los comicios, publicó un mensaje de corte matemático y estadístico que fue interpretado como un claro desafío al reporte preliminar de las autoridades electorales. “Dato sobre el preconteo contando poblacionalmente. Abelardo 49,3 y Cepeda 49. Vamos a escrutinios”, disparó el mandatario en sus redes, modificando los porcentajes oficiales divulgados por la Registraduría y trasladando de forma automática el desenlace de la contienda a la revisión jurídica mesa por mesa.

Informe de testigos digitales. Está subiendo la registraduría formularios E14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14. La votación casi empatada, nadie llega al 50% obliga a… pic.twitter.com/JusU3kgcWU — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

El trino del presidente generó inquietud debido a sus anteriores discursos en los que sugirió que no daría validez a un resultado adverso para su coalición política. La negativa a aceptar la derrota de Cepeda en la primera vuelta del pasado 31 de mayo ya había establecido un precedente de desconfianza hacia el sistema tradicional. Con esta nueva declaración, analistas e internautas advierten sobre el riesgo de un desconocimiento del mandato popular y un posible escenario de inestabilidad jurídica antes de que concluyan las revisiones formales por parte de los jueces de la República.

El panorama institucional en Colombia se torna sumamente complejo de cara al periodo presidencial 2026-2030. Mientras la campaña de Abelardo De La Espriella consolida una victoria matemática en el preconteo informativo nacional con más de once millones de votos a su favor, el mensaje emitido desde la Casa de Nariño frena la transición del poder y sumerge al territorio en la incertidumbre. La insistencia del mandatario en cuestionar los balances de la Registraduría y apelar directamente a las comisiones escrutadoras pone a prueba la solidez del orden constitucional a partir de este momento.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.