Aunque no los ha mencionado mucho en sus discursos e intervenciones en medios de comunicación, Iván Cepeda sí tiene gran afinidad con las ideas y experiencia de los nombres que se mencionan a continuación.

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Se trata de un grupo de políticos y expertos con gran experiencia, que han ocupado, en su mayoría, cargos públicos y hasta de elección popular. Ese es el caso de Clara López, exalcaldesa(e) de Bogotá en la época de Samuel Moreno y quien tiene una carrera política de muchas décadas.

De hecho, en medio de la campaña, López asumió hace varias semanas como jefa programática económica de Iván Cepeda, por lo que no se descarta que pueda asumir un cargo como ministra de Hacienda, de Trabajo, de Vivienda o similares, pero con gran incidencia en el manejo de las finanzas del Estado.

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Otros de los nombres que estarían en la baraja de Cepeda en caso de asumir como presidente serían:

María José Pizarro: la saliente senadora ha sido una de las piezas fundamentales de la campaña y una defensora acérrima de la agenda de paz y equidad de género. Su nombre es el que más suena para asumir el Ministerio del Interior (para manejar la agenda política con los partidos) o el Ministerio de Cultura.

la saliente senadora ha sido una de las piezas fundamentales de la campaña y una defensora acérrima de la agenda de paz y equidad de género. Su nombre es el que más suena para asumir el Ministerio del Interior (para manejar la agenda política con los partidos) o el Ministerio de Cultura. Jaime Dussán Calderón: como presidente del Polo Democrático (el partido de Cepeda y Clara López) y actual director de Colpensiones, es un jugador con un enorme peso en la estructura interna de la coalición. Podría dar el salto hacia un ministerio de carácter administrativo o de infraestructura social.

como presidente del Polo Democrático (el partido de Cepeda y Clara López) y actual director de Colpensiones, es un jugador con un enorme peso en la estructura interna de la coalición. David Racero: el representante a la Cámara por Bogotá y expresidente de esa corporación se ha consolidado como un cuadro técnico y político muy cercano a las bases del Pacto Histórico. Su perfil se proyecta para carteras de gestión pública o el Ministerio de las TIC.

el representante a la Cámara por Bogotá y expresidente de esa corporación se ha consolidado como un cuadro técnico y político muy cercano a las bases del Pacto Histórico. Su perfil se proyecta para carteras de gestión pública o el Ministerio de las TIC. Alirio Uribe Muñoz: reconocido abogado de derechos humanos y actual congresista, es un hombre de la entera confianza del sector de Cepeda. Ha sonado de manera insistente en los círculos políticos como una opción fuerte para el Ministerio de Justicia o para liderar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

reconocido abogado de derechos humanos y actual congresista, es un hombre de la entera confianza del sector de Cepeda. Ha sonado de manera insistente en los círculos políticos como una opción fuerte para el Ministerio de Justicia o para liderar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Iván Velásquez: el exministro de Defensa sería el encargado de dirigir la estrategia contra la corrupción que planea sacar adelante Iván Cepeda. En distintos escenarios, el candidato de izquierda admitió que hubo mucha corrupción en el gobierno de Gustavo Petro y se comprometió a frenarla en su eventual administración.

Otros de los nombres que suenan para estar en el equipo de Cepeda, sobre todo en el manejo económico son:

Jairo Villabona: exdirector de la Dian en el gobierno Petro.

Dario Restrepo: hoy director técnico de la Misión de Descentralización del Departamento Nacional de Planeación.

Mario Valencia, economista y exsubdirector general de Planeación Nacional.

María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat de Bogotá durante la administración Petro.

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