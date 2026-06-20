A pocas horas de la jornada electoral, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, enviaron un mensaje a los colombianos durante una entrevista con Andrés Mompotes, director de El Tiempo.

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Mientras Restrepo habló de esperanza y de la necesidad de construir soluciones para los sectores más vulnerables, De la Espriella apeló a un discurso centrado en la participación ciudadana y el cambio político.

De la Espriella defendió la independencia de su candidatura

Durante la conversación, el candidato insistió en que su proyecto político se ha mantenido al margen de los partidos tradicionales. Según explicó, tanto él como Restrepo decidieron construir una propuesta independiente y sin compromisos con las estructuras políticas tradicionales.

“Toda la vida habían pedido una dupla que no tuviera nada que ver con la política”, manifestó.

Asimismo, aseguró que su eventual administración garantizaría el respeto por las instituciones, la Constitución y el Estado de derecho.

La promesa de una “patria milagro”

Uno de los conceptos que más desarrolló durante la entrevista fue el de la denominada “patria milagro”, expresión que ha utilizado repetidamente durante la campaña.

Para sustentar esa idea, comparó el potencial de Colombia con países como Irlanda y Corea del Sur, que en pocas décadas lograron importantes transformaciones económicas.

De la Espriella sostuvo que Colombia cuenta con ventajas en biodiversidad, ubicación geográfica y capital humano que permitirían alcanzar resultados similares. Además, lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista al referirse al papel de la clase política en un eventual gobierno suyo.

“Este va a ser un gobierno para la gente, los políticos no van a venir a meter la mano”, afirmó.

Finalmente, defendió que su candidatura representa una oportunidad para cambiar el rumbo del país y llevarlo, según dijo, al lugar de grandeza que merece.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: