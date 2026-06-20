Por: VALORA ANALITIK

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El registrador Hernán Penagos dio a conocer detalles sobre lo que podría ocurrir con las votaciones de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que se llevarán a cabo desde las 8 de la mañana de este 21 de junio.

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De acuerdo con el funcionario público, la Registraduría tiene lista toda la logística para garantizar el correcto desarrollo de las votaciones.

Para la segunda vuelta presidencial en Colombia, se mantiene el censo de poco más de 41 millones de votantes, teniendo en cuenta que para la primera vuelta se presentaron cerca de 24 millones de sufragantes.

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Para el exterior, el registrador Penagos explicó que hay cerca de 1,45 millones de ciudadanos habilitados para votar en 67 países, mediante 116 consulados y más de 3.600 mesas.

También aclaró que, luego de cerrarse la jornada a las 4:00 de la tarde, dos horas después la Registraduría tendría “resultados concluyentes” sobre quién será el próximo presidente de Colombia. Así mismo, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró que los resultados de la segunda vuelta presidencial de este domingo se conocerán aún más rápido que en la jornada del pasado 31 de mayo.

Hay que recordar que, para ese momento, tras casi una hora de haberse cerrado las urnas ya se conocían resultados concluyentes, informó en su momento la Registraduría.

Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Video: Valora Analitik

Agregó que se garantiza la presencia de observadores internacionales como garantes del proceso, al tiempo que los testigos locales y los organismos nacionales también tendrán las garantías correspondientes.

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Finalmente, Penagos pidió confiar en el trabajo de la Registraduría para la segunda vuelta presidencial en Colombia y reconocer los resultados, que estarán garantizados por un proceso riguroso de la entidad.

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Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: